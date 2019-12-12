Автодорога на юге Сахалина закрыта из-за циклона

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 декабря. /ТАСС/. Управление автомобильных дорог по Сахалинской области в четверг из-за неблагоприятных погодных условий остановило движение для всех видов транспорта на автодороге Корсаков - Озерское на юге Сахалина. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.

Дорога Корсаков - Озерское длиной в 32,3 км расположена вдоль побережья на юге Сахалина. Благодаря ей осуществляется связь между селом Озерское с населением, превышающим 1 тыс. человек, и административным центром Корсаковского городского округа. Путей объезда нет.

"12 декабря в связи с ухудшением метеоусловий на участке автодороги Корсаков - Озерское для предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций ограничено движение для всех видов автотранспортных средств", - говорится в распространенном сообщении.

Спасатели Сахалинской области объявили на 12 декабря штормовое предупреждение на территории 13 районов региона. Синоптики прогнозировали сильный ветер со скоростью до 24 м/ с и снег с дождем. Сейчас в области ухудшение погоды. Повсеместно на островах идет снег с дождем, ветра нет, температура воздуха от 0 до плюс 3 градусов тепла. Из-за непогоды нарушено авиасообщение между Сахалином и курильским островом Шикотан.