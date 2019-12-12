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Моряки арестованного в Сингапуре судна вернулись в Приморье после вмешательства прокурора

Также им выплатили задолженность по зарплате

ВЛАДИВОСТОК, 12 декабря. /ТАСС/. Члены экипажа теплохода "Севастополь", задержанного в порту Сингапур, вернулись в Россию после вмешательства транспортной прокуратуры. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры (ДВТП).

Судно прибыло в порт Сингапура 27 февраля согласно рейсовому заданию и оставалось там по указанию судовладельца "Гудзон". За время стоянки образовалась задолженность за оказанные агентом услуги и портовые сборы в размере около 1 млн долларов, которая не была вовремя погашена. Сингапурский агент судна подал иск, чтобы взыскать долг, и суд арестовал судно. За время простоя команда судна несколько раз сменилась.

"В Приморскую транспортную прокуратуру через посольство Российской Федерации в Республике Сингапур обратились два члена экипажа теплохода "Севастополь" с жалобами на неисполнение судовладельцем обязанности по их репатриации из иностранного порта. В ходе проверки установлено, что общество с ограниченной ответственностью "Судоходная компания Гудзон" по истечении сроков действия трудовых договоров не приняло меры к репатриации российских моряков из морского порта Сингапур. Также работодатель не исполнил обязанность по своевременной выплате членам экипажа судна заработной платы", - сообщила пресс-служба ДВТП.

Транспортный прокурор внес представление главе компании и подал иск в суд. Долг по зарплате был полностью погашен, также была перечислена компенсация за ее несвоевременную выплату, а оба моряка вернулись в Россию. В пресс-службе ДВТП ТАСС пояснили, что сумма долга перед двумя моряками превышала 100 тыс. рублей. "Вопрос о репатриировании экипажа ставился прокуратурой еще в июле, были они репатриированы, оставались два человека, оба моряка уже во Владивостоке", - пояснили в пресс-службе

Компания "Гудзон"

В 2018 году Минфин США объявил о расширении санкционных списков по КНДР, в которые вошла базирующаяся в РФ судоходная компания "Гудзон". В списке, в частности, значатся шесть судов под российским флагом: "Патриот", "Нептун", "Белла", "Богатырь", "Партизан" и "Севастополь". По мнению американских властей, они причастны "к передаче нефтепродуктов судам, следующим под флагом КНДР, а также к деятельности, запрещенной Совбезом ООН". В докладе группы экспертов ООН по ситуации вокруг КНДР, размещенном на сайте организации 12 марта 2019 года, говорится, что эксперты не получали от США каких-либо доказательств перекачки нефтепродуктов с принадлежащего компании судна "Патриот" на два северокорейских танкера в январе 2018 года, однако пока из списка компания не исключена.

Осенью 2018 года у судов компании начались проблемы с заходом в южнокорейские порты: судовые агенты отказывались заниматься их постановкой к причалу, ссылаясь на внесение компании в санкционный список Минфина США по КНДР. Власти Южной Кореи отрицали какие-либо ограничения для судов "Гудзона".

Теги
РоссияПриморский край
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