Морское сообщение между Сахалином и материком нарушено из-за циклона в Татарском проливе

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 декабря. /ТАСС/. Паромная переправа Холмск - Ванино, соединяющая Сахалин и материк (Хабаровский край), в четверг остановила работу из-за неблагоприятных погодных условий в Татарском проливе. Об этом сообщили ТАСС в компании "Сахалинское морское пароходство".

"Паромная переправа закрыта до улучшения погодных условий. Работа двух из трех паромов приостановлена, третий находится на плановом ремонте", - сообщил собеседник агентства.

Спасатели Сахалинской области объявили на 12 декабря штормовое предупреждение на территории 13 районов региона. Синоптики прогнозировали сильный ветер со скоростью до 24 м/с и снег с дождем. Сейчас в области ухудшение погоды. Повсеместно на островах идет снег с дождем, отмечается слабый ветер, температура воздуха от минус 10 (на севере) до плюс 3 градусов (на юге), в Татарском проливе сильное волнение. Из-за непогоды нарушено авиасообщение между Сахалином и курильским островом Шикотан, закрыты три автодороги на юге Сахалина.