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Считавшийся мертвым пенсионер на Камчатке пришел за пенсией, которую ему перестали платить

Пенсионеру выплатили весь долг за два месяца

ТАСС, 12 декабря. Житель Камчатского края получил задолженность по пенсионным выплатам, которые ему перестали начислять в связи с информацией о его смерти. Как рассказали ТАСС в региональном управлении Пенсионного фонда, гражданин лично пришел в отделение, после чего ему выплатили все долги.

"Пенсионные органы выплачивают пенсию через доставочные организации, одной из которых сегодня является Сбербанк. Они отчитываются о том, кому смогли доставить деньги, а кому не смогли и по каким причинам, и 24 сентября к нам пришел от Сбербанка такой отчет, что одному их пенсионеров не зачислена выплата в связи с его смертью", - рассказал представитель управления фонда.

По его словам, в подобных случаях сразу принимается решение о приостановке выплат до выяснения всех обстоятельств, на которое отводится 6 месяцев. "Однако пенсионер пришел в управление, где был составлен акт о личной явке", - рассказал представитель управления фонда.

Он отметил, что гражданину сразу же выплатили весь долг за два месяца, за которые пенсия не была начислена. О том, откуда у банка появилась информация о смерти пенсионера, Пенсионный фонд не знает.

Комментарием представителя Сбербанка об этом случае ТАСС не располагает.

Теги
РоссияКамчатский край
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