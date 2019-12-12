Одна из фирм по отлову косаток для "китовой тюрьмы" заплатила 28 млн рублей штрафа

ВЛАДИВОСТОК, 12 декабря. /ТАСС/. Компания "Белый кит", оштрафованная летом 2019 года за нарушение правил рыболовства при добыче косаток и белух для "китовой тюрьмы" в Приморье, полностью выплатила штраф, назначенный ей судом. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в надзорных органах Приморья.

Компания "Белый кит" была одной из четырех фирм, отлавливавших косаток и белух для центра реабилитации морских животных в Приморье, прозванного "китовой тюрьмой". Летом текущего года суд признал эти фирмы виновными в нарушении правил рыболовства при отлове косаток и назначил штрафы в общей сложности на 150 млн рублей.

"Компания "Белый кит" добровольно оплатила назначенный ей судом штраф в 28,173 млн рублей. Это дело было рассмотрено первым из четырех, так что у остальных компаний также остается шанс уплатить штрафы в добровольном порядке. Если это не будет сделано в срок, будет возбуждено исполнительное производство в службе судебных приставов", - сообщил собеседник агентства.

За нарушение правил рыболовства летом также были оштрафованы ООО "Афалина", ООО "Сочинский дельфинарий" и ООО "Океанариум-ДВ".

С лета 2018 года в центре реабилитации морских животных в Приморском крае, прозванном "китовой тюрьмой", содержалось 90 белух и 11 выловленных для продажи в Китай косаток. Было возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи биоресурсов. Последних животных выпустили в акватории Приморского края в ноябре 2019 года.