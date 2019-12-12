Воспитанников детских домов Приморья учат готовить блюда дальневосточной кухни

ВЛАДИВОСТОК, 12 декабря. /ТАСС/. Воспитанники детского дома в приморском городе Большой Камень под руководством шеф-повара научились готовить блюда из дальневосточных продуктов - кеты, мидий и морской капусты. Это стало возможным благодаря мастер-классу "Школы дальневосточной кухни", который команда Pacific Russia Food организовала на средства президентского гранта, сообщили ТАСС организаторы мероприятия.

В этом году слушателями курса стали 240 ребят из 16 центров содействия семейному устройству.

"Сегодня в меню овсяная каша с ягодами, жареная кета с картофельным пюре, уха и блины с рыбой. Мы привезли с собой рыбу, и дети под руководством шеф-повара фермерского ресторана Ogonёk Евгения Березнюка делают из нее уху, жарят и делают с ней блины. Все это примерно за три часа - такова продолжительность мастер-класса", - рассказала координатор проекта "Школа дальневосточной кухни" Галина Цесарская.

Дальневосточная диета

Руководитель проекта развития дальневосточной кухни Pacific Russia Food Татьяна Заречнева пояснила, что общественное движение старается показать приморцам гастрономическое разнообразие местных продуктов, а также сделать эти продукты доступными.

"Любовь к локальным продуктам нужно воспитывать с детства", - считает Заречнева.

В свою очередь Цесарская отметита, что детский дом в Большом камне - пятнадцатое учреждение, в котором "Школа дальневосточной кухни" проводит мастер-класс. В проекте участвуют девять шеф-поваров из ресторанов Приморского края.

Путевка в будущее

В приморских детских домах сейчас воспитываются 940 детей. Цесарская рассказала, что "Школа дальневосточной кухни" работает с подростками в возрасте от 12 до 16 лет, которым скоро нужно будет определяться в профессии.

"Школа дальневосточной кухни" условно решает четыре задачи: во-первых, мы учим детей навыкам приготовления домашней еды; во-вторых, проводим профориентацию - повара рассказывают о профессии и своим примером показывают, что можно быть успешными в этом деле. Опытные шефы незаметно учат детей работать в команде. Третий пункт - мы рассказываем о дальневосточной кухне и готовим из местных продуктов. В-четвертых, мы формируем сообщество из ответственных шеф-поваров", - сказала она.

Как отметили организаторы, заинтересованным ребятам шеф-повара оставляют свои контакты, чтобы они, если будут учиться на поваров, могли обратиться за советом. Также шефы приглашают ребят на стажировку, если они получат поварское образование.

Добро на каждой кухне

Куратор "Школы дальневосточной кухни" добавила, что некоторые шеф-повара, которые побывали в детских домах, теперь сами оказывают поддержку этим учреждениям. К примеру, один из шефов 3 января самостоятельно, не в рамках гранта, проведет мастер-класс в детском доме, в котором побывал со "Школой дальневосточной кухни". Другой повар обнаружил, что на небольшой кухне, на которой воспитанники учреждения могут готовить самостоятельно, не хватает инвентаря. Теперь он организовал в ресторане сбор средств, чтобы закупить все необходимое и привезти в учреждение.

Организаторы "Школы дальневосточной кухни" уже подготовили новый проект для президентского гранта. Если команда Pacific Russia Food его получит, то проведет в четырех детских домах серию из пяти мастер-классов. На шестой встрече организаторы планируют провести для ребят экзамен.

"Дети приготовят вместе с поваром ужин для своих потенциальных работодателей и кулинарных техникумов", - пояснила Цесарская.