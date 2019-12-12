В СПЧ назвали черновиком переданные Путину предложения фонда о реформировании опеки

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Предложения фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам" о реформировании системы органов опеки, переданные 10 декабря главе государства Владимиру Путину на встрече с членами Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), не являются документом Совета. Об этом ТАСС в четверг сообщила заместитель председателя СПЧ Ирина Киркора.

Ранее издание РБК сообщило о том, что во время встречи главы государства с членами СПЧ ему были переданы предложения фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам" о реформировании системы опеки.

"Фондом был представлен черновик достаточно устаревшего документа, поэтому серьезно говорить о тех предложениях, которые в данном тексте есть, сейчас нет никакой возможности", - сказала Киркора, добавив, что донесла эту информацию до членов СПЧ. "Никакого запроса, чтобы этот документ был передан, тем более в каком порядке это произошло <...> Такой процесс не работает в Совете", - подчеркнула зампредседателя Совета.

Вместе с тем она подчеркнула, что СПЧ будет работать по теме реформирования системы органов опеки, так как эти вопросы в обществе "назрели". "Это очень серьезное обсуждение, мы только приступаем к обсуждению на площадке Совета этой темы", - добавила Киркора.

Она отметила, что в следующем году тема реформирования системы органов опеки будет рассматриваться на Совете с участием представителей НКО, органов власти, экспертов.