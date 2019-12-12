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Кабмин расширил список регионов, которым выделят деньги на выплаты за третьего ребенка

В 2020 году такую поддержку правительства будут получать 75 субъектов Федерации
Описание
© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Правительство России расширило список регионов, расходы которых на поддержку семей в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей будут софинансироваться из федерального бюджета в 2020 году. Соответствующее распоряжение премьер-министра России Дмитрия Медведева опубликовано на официальном сайте кабмина РФ.

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Эта мера, как отметили в пресс-службе правительства, позволит регионам с неблагоприятной демографической ситуацией продолжить в будущем году поддержку многодетных семей и создать условия для повышения рождаемости. Общий объем средств на эти цели в 2020 году составит 55,3 млрд рублей, в том числе 45,8 млрд рублей - софинансирование из федерального бюджета, 9,5 млрд рублей - средства бюджетов субъектов Федерации.

В соответствии с майским указом президента, на такую поддержку вправе рассчитывать регионы, где коэффициент рождаемости не превышает 2, а также наблюдается естественная и миграционная убыль населения.

Согласно подписанному распоряжению, в будущем году в перечень регионов, получающих такую поддержку, включены 75 субъектов Федерации. В 2019 году в него входили 62 региона, в 2018 году - 60, в 2017 году - 50, в 2016 и 2015 годах - 53, в 2014 году - 51, в 2013 году - 50 регионов.

Как отметили в кабмине, независимо от соответствия критериям в перечень включаются все регионы Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов.

"В отношении Севастополя, где величина суммарного коэффициента рождаемости с 2018 года превысила 2, в 2020 году будет продолжено софинансирование программы из федерального бюджета до исполнения детям, в связи с рождением которых назначены выплаты, трех лет", - говорится в материалах правительства.

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