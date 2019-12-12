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Дума упрощает для граждан Белоруссии и Украины получение статуса носителя русского языка

Комиссия может признать их носителями русского языка без прохождения собеседования

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении правительственный законопроект о возможности отмены собеседования для граждан Украины и Белоруссии при получении ими статуса носителя русского языка.

Согласно действующему законодательству, иностранные граждане и лица без гражданства могут быть признаны носителями русского языка по результатам собеседования, проведенного с ними профильной комиссией. Такой статус дает возможность его обладателю получить российское гражданство в упрощенном порядке. По информации кабмина, за период действия указанной нормы (с мая 2014 года) носителями русского признано около 80 тыс. соискателей гражданства РФ, из них граждан Украины - порядка 47 тыс., граждан Белоруссии - более 800 человек.

"Граждане Республики Белоруссия и граждане Украины, свободно владеющие русским языком, при подаче лично заявления о признании их носителями русского языка и при наличии оснований могут быть признаны комиссией носителями русского языка без прохождения собеседования", - говорится в пояснительной записке.

При этом речь идет о заявителях (или их родственниках), которые "постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории РФ либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах государственной границы РФ".

Законопроект был разработан в рамках поручений президента РФ Владимира Путина по вопросам совершенствования порядка приобретения российского гражданства и реализации концепции государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 годы.

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Россия
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