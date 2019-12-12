СПЧ Башкирии проверит сообщения об отказе пустить незрячую в кафе с собакой-поводырем

УФА, 12 декабря. /ТАСС/. Совет по правам человека (СПЧ) при главе Башкирии проверит информацию местных СМИ об инциденте с незрячей девушкой, которую не пустили в уфимское кафе из-за собаки-поводыря, сообщил ТАСС председатель СПЧ Владимир Барабаш.

Об инциденте с незрячей девушкой, которую из-за собаки-поводыря не пустили в кафе, а в ответ на просьбы обслужить ее, сотрудники вызвали полицию, стало известно в среду.

"Если факт имеет место, то, конечно, будем реагировать. Информацию найдем, включимся, это же системный вопрос. В обществе, к сожалению, пока не хватает понимания разницы между просто хождением с животными и необходимостью по состоянию здоровья", - сказал Барабаш, комментируя информацию местных СМИ о девушке-инвалиде, которую отказались обслужить в кафе из-за собаки-поводыря.

При этом Совет ставит целью не наказание виновных, а профилактику таких случаев, отметил собеседник агентства.

Незрячая уфимка намерена обратиться в прокуратуру для защиты своих прав.