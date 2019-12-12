{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Самарский инклюзивный центр организует туры на Кавказ, Байкал и в Карелию

Маломобильные граждане смогут отправиться в эколого-просветительскую экспедицию уже в следующем году

САМАРА, 12 декабря. /ТАСС/. Всероссийский инклюзивный ресурсный центр, созданный в Самаре по президентскому гранту, проведет для маломобильных жителей России инклюзивные туры на Кавказ, Байкал и в Карелию. Об этом ТАСС в четверг сообщил руководитель центра Алексей Транцев.

"Мы сможем в следующем году отправлять инклюзивные эколого-просветительские экспедиции на Байкал, в Карелию, на Кавказ", - сказал Транцев.

Инклюзивный туризм - одно из важных направлений работы центра. Поучаствовать в такой экспедиции может любой житель России. Команда проекта также планирует создать стационарные инклюзивные лагеря в Самарской области.

"Туризм людей с инвалидностью, как правило, касается мало. Сейчас, если человек на коляске хочет выехать на природу, - это выезд с родителями или на каком-то спецтранспорте", - сказал Транцев, отметив, что необходимо менять эту тенденцию.

Команда центра уже имеет опыт создания подобных туристических площадок. Так, на молодежном форуме iВолга в Самарской области был создан инклюзивный городок, где была создана комфортная безбарьерная среда для людей с разной степенью инвалидности.

Теги
РоссияСамарская область
Реклама на ТАСС
Авиасообщение между Волгоградом и Астраханью в 2020 году возобновится
Полеты не осуществлялись на протяжении 30 лет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС