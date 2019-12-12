Самарский инклюзивный центр организует туры на Кавказ, Байкал и в Карелию

САМАРА, 12 декабря. /ТАСС/. Всероссийский инклюзивный ресурсный центр, созданный в Самаре по президентскому гранту, проведет для маломобильных жителей России инклюзивные туры на Кавказ, Байкал и в Карелию. Об этом ТАСС в четверг сообщил руководитель центра Алексей Транцев.

"Мы сможем в следующем году отправлять инклюзивные эколого-просветительские экспедиции на Байкал, в Карелию, на Кавказ", - сказал Транцев.

Инклюзивный туризм - одно из важных направлений работы центра. Поучаствовать в такой экспедиции может любой житель России. Команда проекта также планирует создать стационарные инклюзивные лагеря в Самарской области.

"Туризм людей с инвалидностью, как правило, касается мало. Сейчас, если человек на коляске хочет выехать на природу, - это выезд с родителями или на каком-то спецтранспорте", - сказал Транцев, отметив, что необходимо менять эту тенденцию.

Команда центра уже имеет опыт создания подобных туристических площадок. Так, на молодежном форуме iВолга в Самарской области был создан инклюзивный городок, где была создана комфортная безбарьерная среда для людей с разной степенью инвалидности.