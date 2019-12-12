{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии

Reuters: суд Бельгии обязал власти страны репатриировать из Сирии детей боевиков ИГ

Речь идет о 10 детях

ТАСС, 12 декабря. Суд Брюсселя в четверг обязал правительство страны вернуть на родину 10 детей, которые были рождены в Сирии от бельгийских подданных, присоединившихся к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщило агентство Reuters.

По его сведениям, суд постановил, что дети в возрасте от семи месяцев до семи лет, находящиеся сейчас в лагере беженцев на северо-востоке Сирии, должны быть перевезены в Бельгию в течение шести недель. Если власти не смогут выполнить предписание, то каждые последующие сутки задержки будут наказываться штрафом в €5 тыс. за каждого ребенка, который не был доставлен на родину в предписанные сроки.

В феврале бельгийские власти исполнили аналогичное решение суда, репатриировав двух детей боевика ИГ, убитого в Сирии.

Теги
БельгияСирияКризис в Сирии
Реклама на ТАСС
Авиасообщение между Волгоградом и Астраханью в 2020 году возобновится
Полеты не осуществлялись на протяжении 30 лет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС