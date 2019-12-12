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Размер материнского капитала в Тюменской области увеличили в 2,5 раза

Выплата при рождении третьего и последующих детей увеличится до 100 тыс. рублей

ТЮМЕНЬ, 12 декабря. /ТАСС/. Многодетные матери в Тюменской области с 1 января 2020 года будут получать за рождение третьего и последующих детей на 60 тыс. рублей больше. Соответствующий закон приняли сегодня областные парламентарии, говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте областного правительства.

Согласно информации пресс-службы губернатора, ранее размер материнского капитала за рождение третьего и последующих детей в Тюменской области составлял 40 тыс. рублей.

"Закон вступит в силу с 1 января 2020 года. Размер материнского капитала, выплачиваемого при рождении третьего и последующих детей, увеличится до 100 тыс. рублей", - говорится в документе.

Одновременно с этим, как сообщается на сайте областного правительства, с 1 января 2020 года в Тюменской области начнут выплачивать региональный материнский капитал и за рождение первого ребенка. Размер выплаты составит 150 тыс. рублей.

"Проанализировав используемые в Тюменской области меры по поддержке многодетных семей и стимулированию рождаемости, мы пришли к выводу о необходимости выплаты регионального материнского капитала при рождении первого ребенка. Кроме того, увеличена сумма материнского капитала, выплачиваемого при рождении третьего и последующих малышей. Об этом я заявил в своем ежегодном послании депутатам областной думы. Считаю, что это значимое решение. Судя по отзывам в средствах массовой информации и социальных сетях, его поддерживают все жители региона. Сегодня мы это решение оформили законодательно", - приводятся в сообщении слова губернатора Тюменской области Александра Моора.

Закон о выплате регионального материнского капитала при рождении первого ребенка единогласно приняли депутаты Тюменской областной думы на 37-м заседании 12 декабря.

Теги
РоссияТюменская область
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