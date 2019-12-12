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Более 1 тыс. жителей Ростовской области получат субсидии на жилье в 2020 году

Субсидии смогут получить многодетные и молодые семьи, работники бюджетной сферы, молодые ученые, ветераны боевых действий в Афганистане и Чечне

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 декабря. /ТАСС/. Власти Ростовской области окажут господдержку более 1 тыс. жителям региона при строительстве или покупке жилья в ипотеку, на эти цели предусмотрено более 835 млн рублей, сообщила в четверг пресс-служба областного правительства.

"В Ростовской области реализуется комплекс мер по оказанию господдержки местным жителям при строительстве или покупке жилья в ипотеку. В 2020 году с помощью бюджетных субсидий новое жилье смогут приобрести более 1 тыс. жителей региона", - цитирует пресс-служба министра строительства, архитектуры и территориально строительства области Сергея Куца.

По его словам, в 2020 году на улучшение жилищных условий жителей региона предусмотрено более 835 млн рублей. Субсидии предоставляются многодетным и молодым семьям, работникам бюджетной сферы, молодым ученым, ветеранам боевых действий в Афганистане и Чечне. Этой категории власти оплачивают часть процентных ставок по жилищным кредитам в течение первых пяти лет.

"Для граждан, которые не подпадают под перечисленные критерии, в Ростовской области реализуется программа "Дисконт", при покупке жилья на стадии строительства льготная ставка по "Дисконту" составляет 5,7% годовых", - уточнили в пресс-службе.

Теги
РоссияРостовская область
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