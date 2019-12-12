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В Сирии открыли центр открытого образования на русском языке

На его площадке пройдут уроки русского как иностранного, курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки для педагогов-русистов из Сирии

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Центр открытого образования на русском языке открылся в Сирии в четверг. Учителя русского языка проведут курсы повышения квалификации для сирийских коллег, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства просвещения РФ.

"Программы языкового развития пройдут на площадке Центра открытого образования на русском языке и обучения русскому языку, который начал свою работу в Сирии", - рассказали в пресс-службе. Курсы организованы Минпросвещения России и нацелены на популяризацию и поддержку русского языка в Сирии.

Центр станет платформой для образовательных и культурно-просветительских мероприятий, отметили в министерстве. На его площадке пройдут уроки русского как иностранного, курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки для педагогов-русистов из Сирии.

Центр создавался по программе Минпросвещения "Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам народов РФ", на нее с 2019 по 2025 годы выделили порядка 7,4 млрд рублей.

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