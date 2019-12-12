Губернатор Архангельской области вручил подросткам 25 паспортов в День Конституции

АРХАНГЕЛЬСК, 12 декабря. /ТАСС/. Губернатор Архангельской области Игорь Орлов вручил первые паспорта 25 подросткам из дальних районов региона в честь празднования Дня Конституции, сообщила в четверг пресс-служба областного правительства.

"Вручение главного в жизни человека документа в День Конституции РФ - добрая традиция. Сегодня вы меняете свой статус - становитесь полноценными гражданами России и вольны выбирать свой путь", - цитирует пресс-служба Орлова.

В пресс-службе областного правительства уточнили, что мероприятие является частью всероссийской акции "Мы - граждане России!", направленной на популяризацию государственных символов Российской Федерации, формирование гражданской культуры и самосознания подростков.

Конституция РФ была принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 года. По оценке экспертов, она является одним из самых стабильных документов такого рода в мире. За четверть века в нее был внесен ряд существенных изменений - увеличение с четырех до шести лет срока полномочий президента РФ и с четырех до пяти лет - для Госдумы, объединение Верховного и Арбитражного судов, назначение президентских сенаторов, уточнение перечня субъектов Федерации. Но костяк Основного закона РФ в части прав и свобод граждан, вопросов функций и ответственности государства, принципов федерализма и разделения властей остался неизменным.