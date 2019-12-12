Центр по сжиганию биоотходов в Петербурге прекратил вредные выбросы в атмосферу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Центр по сжиганию биологических отходов компании "Промэко" в Кировском районе Санкт-Петербурга остановил выбросы загрязняющих веществ по предписанию Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу благодаря модернизации производства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В июне сотрудники Росприроднадзора выявили в районе предприятия превышение концентраций загрязняющих веществ в воздухе по ряду показателей, поводом послужили многочисленные обращения местных жителей.

"Внеплановая проверка исполнения предписания, проведенная в ноябре-декабре 2019 года, сопровождавшаяся отбором проб воздуха, показала отсутствие превышений концентраций загрязняющих веществ на стационарных источниках выбросов в атмосферный воздух, находящихся на балансе ООО "Промэко", расположенного в Кировском районе Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении, распространенном в четверг.

Компания модернизировала оборудование для термической утилизации отходов. Ее суть заключается в повторном технологическом прогоне отходящих газов через камеру дожига, что обеспечивает двухэтапное уничтожение вредных выбросов в атмосферу, добавили в пресс-службе.