Директор Третьяковки считает адекватным приговор похитителю картины Куинджи

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова считает адекватным приговор похитителю картины Архипа Куинджи "Ай Петри. Крым" Денису Чуприкову, который был осужден на три года колонии. Об этом она рассказала на лекции в агентстве ТАСС в четверг.

"Я считаю, что да, что за эту кражу - это адекватное наказание. Мне кажется, приговор абсолютно справедлив и заставит задуматься тех, кто в следующий раз захочет поднять хайп таким образом", - сказала Трегулова.

По ее словам, интересна мотивация похитителя, так как сначала он заявил, что украл картину с целью обогащения - при этом приехав к галерее на дорогой машине, а уже на суде сказал, что "хотел поднять хайп". "Мы очень плотно сотрудничали со следствием, они действительно очень тщательно это расследовали. И, конечно, он (Чуприков - прим. ТАСС) вменяем. И он, и человек, напавший на "Ивана Грозного" - там же была проведена сложнейшая экспертиза в Институте Сербского, она подтвердила, что они оба вменяемы", - добавила Трегулова.

В конце ноября Мосгорсуд признал законным приговор Денису Чуприкову, похитившему картину Архипа Куинджи из Третьяковской галереи. Ранее, в сентябре, Замоскворецкий суд приговорил Чуприкова к трем годам колонии, он учел инвалидность Чуприкова и наличие у него малолетней дочери. Отягчающих обстоятельств она не установила. Материальный ущерб от действий Чуприкова составил 19,141 млн рублей.

В июле Московский городской суд отклонил жалобу защиты на приговор осужденному на 2,5 года колонии Игорю Подпорину, повредившему картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" в Третьяковской галерее. 30-го апреля Замоскворецкий суд Москвы приговорил Подпорина к 2,5 года колонии, засчитав ему 11 месяцев, проведенных в СИЗО, из расчета день за полтора. Подпорин металлическим столбиком ограждения разбил стекло и повредил полотно. По данным экспертов, сумма ущерба составляет не менее 30 млн рублей, а оценочная стоимость самой картины составляет около 720 млн рублей.