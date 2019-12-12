В Киеве появился сквер имени Павла Шеремета

КИЕВ, 12 декабря. /ТАСС/. Один из скверов Киева назван именем погибщего журналиста Павла Шеремета. Об этом в четверг сообщается на сайте Киевского городского совета.

"Сегодня (12 декабря) на заседании депутаты приняли решение назвать сквер в центре столицы в честь Павла Шеремета. Соответствующий земельный участок был выбран по предварительному согласованию с близкими погибшего", - сказано в сообщении.

Сквер имени Павла Шеремета находится на пересечении улиц Рейтарской и Стрелецкой в Шевченковском районе украинской столицы.

Общественное обсуждение о присвоении скверу имени Шеремета проходило с 19 марта по 19 декабря 2019 года на официальном портале Киевской городской госадминистрации. Поддержали идею 81% граждан, 19% высказались против. Всего в голосовании приняли участие 113 человек.

Шеремет - белорусский, российский и украинский журналист телевидения, радио и периодических изданий. Он погиб утром 20 июля 2016 года в Киеве. В машине, в которой он ехал на утренний эфир на радио "Вести", сработало взрывное устройство.

В четверг замруководителя Нацполиции Украины Евгений Коваль сообщил на брифинге, что следствие подозревает пять человек в причастности к убийству журналиста. Он назвал имена подозреваемых - Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко, Яна Дугарь и супруги Ирина и Владислав Грищенко. Коваль добавил, что, по версии следствия, взрывчатку под автомобиль закладывали Кузьменко и Антоненко.