WWF России объявил сбор средств на защиту чукотского села Рыркайпий от белых медведей

ТАСС, 13 декабря. Всемирный фонд дикой природы (WWF) России объявил сбор средств на обеспечение средствами отпугивания животных сотрудников "Медвежьего патруля", охраняющих от нашествия белых медведей село Рыркайпий на Чукотке. Сообщение об этом опубликовано в пятницу на официальном сайте фонда.

"Для обеспечения эффективной работы бригады "Медвежьего патруля" (группа, защищающая село от хищников - прим. ТАСС) WWF России планирует закупить следующее: отпугивающие средства, средства самозащиты, рации, бинокли, фонари и пр. - 250 тыс. рублей; снегоход, топливо и доставка снегохода до села - 1,25 млн рублей. Друзья, сейчас рядом с поселком Рыркайпий сложилась действительно сложная ситуация. И отреагировать на нее необходимо немедленно. Поддержите нас!", - призывает фонд.

Как рассказал ТАСС член "Медвежьего патруля" Максим Деминов, средства отпугивания у группы еще остаются, однако их запас иссякает. Поэтому пришлось скупать малоэффективные сигнальные огни в местном магазине.

"На данный момент у села остается 20 медведей, они все довольно упитанные, сытые, так как продолжают кормиться тушами моржей, оставшихся на мысе. В село хищники не заходят, конфликтных ситуаций пока нет, редких любопытных медведей успешно отгоняем", - добавил Деминов.

На прошлой неделе несколько десятков белых медведей собрались недалеко от Чукотского села Рыркайпий из-за аномального тепла в регионе. Мимо населенного пункта проходит путь миграции животных, но из-за отсутствия льда на воде медведи вынуждены оставаться у поселка.

По данным синоптиков, в этом году становление льда в акваториях Чукотки происходит в среднем на две недели позже обычного. В районе села Рыркайпий прочный лед установится, судя по данным Чукотского гидрометцентра, только к концу декабря.