Адвокат Дерипаски заявил, что СМИ не выполнили решение суда об опровержении публикаций

КРАСНОДАР, 13 декабря. /ТАСС/. Британские издания The Daily Telegraph и The Times, а также американский еженедельник The Nation не деактивировали публикации о бизнесмене Олеге Дерипаске и не опубликовали опровержения информации, признанной Арбитражным судом Краснодарского края не соответствующей действительности в установленный законом десятидневный срок после вступления решения в силу. Представители Дерипаски рассчитывают на добровольное исполнение решения суда ответчиками, заявил ТАСС в пятницу его адвокат Алексей Мельников.

Апелляционные жалобы от зарубежных СМИ не поступили в арбитражный суд Краснодарского края, который вынес решение о признании не соответствующими действительности публикаций британских изданий The Daily Telegraph и The Times, а также американского еженедельника The Nation о бизнесмене Олеге Дерипаске, сообщили ТАСС в пресс-службе суда. На основании отсутствия апелляционных жалоб в установленный судом срок решение суда вступило в силу, уточнил Мельников.

Арбитражный суд Краснодарского края 25 октября вынес решение, полностью удовлетворив иск Дерипаски о защите деловой репутации и обязав издания не позднее десяти дней с момента вступления решения в силу удалить недостоверные и порочащие бизнесмена сведения со своих сайтов, опубликовать в те же сроки опровержение этой информации, а также компенсировать в пользу Дерипаски 54 тыс. рублей на оплату госпошлины. Апелляционных жалоб на решение суда в установленный срок не поступало, 2 декабря оно вступило в силу.

"Мы ожидаем, что три уважаемых издания добровольно исполнят решение, вынесенное судом, руководствуясь принципом добросовестности работы СМИ", - сказал Мельников.

Срок деактивации ранее опубликованных зарубежными СМИ материалов, признанных судом недействительными, и публикации их опровержений истек в пятницу. На официальных сайтах The Daily Telegraph, The Times и The Nation оспоренные публикации о Дерипаске остаются в открытом доступе, они не деактивированы, опровержений ранее опубликованной информации изданиями также не предоставлено. Мельников добавил, что издания были уведомлены о решении Арбитражного суда Краснодарского края с помощью службы доставки DHL, имеются квитанции о вручении им судебных документов.

Представители сторон ответчиков были уведомлены и о проведении слушаний, но в суд не явились, каких-либо письменных возражений ими также не было направлено.

Суть иска

В апреле 2018 года США ввели персональные санкции против Дерипаски и подконтрольных ему компаний, включая "Русал", "Базовый элемент", En+, "Русские машины", "Евросибэнерго" и "Группу ГАЗ". В январе 2019 года санкции с "Русала", En+ и "Евросибэнерго" были сняты, но это стоило Дерипаске контроля в предприятиях: в частности, его доля в холдинге En+ снизилась с 70% до 44,95%, в "Русале" он продолжил владеть напрямую лишь 0,01% акций, по которым не имеет права получать дивиденды. Сам предприниматель остался в санкционном списке.

В марте 2019 года Дерипаска подал иск к Минфину США в федеральный суд Вашингтона, намереваясь оспорить и отменить наложенные на него персональные санкции. В качестве обоснования санкций Минфин ссылался на публикации The Daily Telegraph, The Times и The Nation более чем десятилетней давности. В статьях якобы излагались заявления конкурентов Дерипаски, а также иные сведения, не соответствующие действительности. В иске отмечается, что из-за санкций состояние бизнесмена снизилось более чем на $7,5 млрд.

Дерипаска подал иск к The Daily Telegraph, The Times и The Nation в Арбитражный суд Краснодарского края (по месту прописки) в связи с тем, что опубликованные в этих изданиях материалы стали поводом для введения против него персональных санкций в 2018 году. Мельников пояснял ТАСС, что иск относится к категории защиты деловой репутации, моральная компенсация не заявлена. Ранее сообщалось, что все судебные документы были переведены представителями Дерипаски на английский язык для того, чтобы предоставить ответчикам в открытом судебном процессе возможность предъявить доказательства достоверности опубликованной информации.