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"Антиконтрафакт" призвал к борьбе с фальсификатом в магазинах с помощью маркировки

Согласно данным центра изучения региональных проблем, основными регионами распространения фальсификата стали Сибирский, Южный и Центральный федеральные округа

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Международная ассоциация "Антиконтрафакт" призвала бороться с фальсифицированной продукцией в магазинах при помощи маркировки товаров. Об этом ТАСС сообщила генеральный директор ассоциации Светлана Квасова, комментируя исследование по распространению фальсификата в магазинах России.

Центр изучения региональных проблем 9 декабря опубликовал рейтинг регионов России по принципу распространения фальсифицированной продукции в розничных магазинах. В частности, согласно данным исследования центра, примерно каждый пятый молочный продукт на прилавке не соответствует заявленному качеству, а около четверти мясной продукции российского рынка является фальсификатом. Среди основных регионов распространения фальсификата названы Сибирский, Южный и Центральный федеральные округа.

"Считаем, что наша главная задача в том, чтобы объединить силы бизнеса, власти, отраслевых объединений и переломить эту ситуацию. Предпринимаемые сейчас усилия по создания системы маркировки в масштабах ЕАЭС позволят контролировать происхождение любого товара, отслеживать его движение и гарантировать покупателю заявленное производителем качество. Это важный и нужный рынку механизм", - заявили в организации.

В Центре изучения региональных проблем также отметили эффективность маркировки в борьбе с фальсификатом. "В большинстве за последние три года статистика фальсификата в стране последовательно снижается. Не в последнюю очередь за счет внедрения обязательной маркировки", - отмечается в отчете центра.

Сейчас в России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной становится маркировка табака, духов, обуви, шин и покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти групп изделий легкой промышленности. Первого января 2020 года станет обязательной маркировка лекарств, 1 июня 2020 года готовой молочной продукции. Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживания товаров. Оператор системы - Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства.

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