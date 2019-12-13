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Новая система обращения с ТКО

Эксперт: стихийные свалки мусора остаются нерешенной проблемой реформы ТКО на Камчатке

Эколог Татьяна Михайлова при этом отметила, что в регионе действуют несколько фирм, занимающихся сортировкой отходов

ТАСС, 13 декабря. Стихийные мусорные свалки на Камчатке остаются на сегодняшний день одной из самых сложных нерешенных проблем в сфере реформирования системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), считает эксперт-эколог, общественный деятель, участвующий в решении экологических проблем региона, Татьяна Михайлова. Однако, по ее словам, несмотря на трудности в регионе заметны и позитивные изменения.

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 9 декабря констатировал, что на Камчатке и в ряде других регионов реформа обращения с мусором не начнется в срок и потребовал объяснений. Все регионы с 1 января 2020 года, за исключением ряда городов федерального значения, должны перейти на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами.

"Одной из нерешаемых пока проблем региона по части мусорной реформы остаются стихийно образующиеся мусорные свалки. Причина, как и в любом другом регионе России, в низком уровне культуры тех, кто продолжает сегодня выбрасывать свои пакеты после шашлыков не в отведенных для мусора местах, а просто в лесу или на берегу", - считает Михайлова.

При этом Камчатский край имеет свои успехи в области реформирования системы обращения с отходами, несмотря на критику со стороны федеральных властей. Именно Камчатка одним из первых в стране регионов разработала территориальную схему обращения с отходами. В этом году уже практически закрыта одна из городских свалок в Петропавловске-Камчатском за счет сортировки и переработки мусора.

"Кроме того, уже выбран региональный оператор по обращению с ТКО, создано соответствующее правительственное агентство. Также на Камчатке действуют несколько фирм, занимающихся сортировкой отходов, а в этом году в регион пришел резидент ТОР с проектом переработки и сортировки отходов и превращения их в тротуарную плитку для северных поселков. Так что, несмотря на трудности, которые бывают везде, я не могу сказать, что в регионе нет прогресса в части обращения с отходами", - сказала эксперт.

По мнению директора Кроноцкого государственного заповедника Петра Шпиленка, стихийные мусорные кучи, которые создаются жителями региона, приводят к выходу бурых медведей в населенные пункты. "Учитывая, что медведя не интересует обычный пластиковый или бумажный мусор, а только пищевые отходы, региону также придется выработать рабочую систему его утилизации и правильной защите мусорных полигонов от вторжения животных", - сказал собеседник агентства.

Мусорная реформа на Камчатке

В территориальной схеме по обращению с отходами на Камчатке предусмотрено создание объектов по сортировке и переработке отходов в крупных муниципальных центрах: Оссоре, Палане, Тигиле, Мильково, Усть-Большерецке, Усть-Камчатске, в поселке Вулканном для Елизовского района. Как рассказал в интервью ТАСС губернатор края Владимир Илюхин, в Петропавловске-Камчатском также введена новая логистическая схема в части обращения с отходами, запущена в работу вторая линия сортировки отходов мусороперерабатывающего завода. С августа текущего года все твердые коммунальные отходы, образуемые в Петропавловске-Камчатском, проходят через сортировку.

По словам губернатора, сейчас город готов отказаться от использования свалки, которую эксплуатировали с 1977 года, ежегодно на ней размещали 185 тыс. кубометров отходов, или около 30% от всего объема ТКО Петропавловска-Камчатского. В следующем году профильное краевое ведомство, региональный оператор и городские власти вплотную займутся вопросом рекультивации этой мусорной площадки. Объем твердых коммунальных отходов (ТКО), отправляемых на переработку, достиг в Петропавловске-Камчатском 60%.

Теги
РоссияКамчатский крайНовая система обращения с ТКО
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