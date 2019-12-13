В Амурской области больницы получили 20 новых машин скорой помощи

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 декабря. /ТАСС/. Больницы в Амурской области получили новые современные автомобили скорой помощи. Технику их представителям передал на торжественной церемонии губернатор региона Василий Орлов.

В области существует большая потребность в новых автомобилях скорой, степень износа этой техники в сельских территориях доходит до 65%. Ранее такими автомобилями область снабжали по программе Министерства промышленности и торговли РФ, потом ее приостановили, а с этого года решили возобновить. Губернатор региона Василий Орлов обратился в Минпромторг с просьбой о выделении соответствующей техники.

"За три года предшествовавших мы направили [в медучреждения] 44 автомобиля, в этом году нам удалось по линии Минпромторга и из областного бюджета купить 20 автомобилей. <...> Надеюсь, что эти автомобили много добрых дел еще сделают", - сказал Орлов.

Торжественная церемония передачи автомобилей в районы состоялась на территории областного перинатального центра в Благовещенске. Губернатор осмотрел автомобили, пообщался с экипажами, главными врачами учреждений.

Среди получивших машину скорой помощи - Михайловская районная больница. Ее главный врач Ольга Альперина отметила, что потребность в районе в такой технике очень высока. Здесь проживает более 13 тыс. жителей, и очень большой разброс населенных пунктов по территории, а также неровный рельеф местности, поэтому машина скорой должна быть полностью укомплектованной и способной ездить на дальние расстояния.

"Очень рады, что наш автопарк пополнится такой нужной машиной, <...> укомплектована, начиная от дефибриллятора и заканчивая носилками", - уточнила главврач.

Главный врач больницы Селемджинского района Светлана Шульга подчеркнула, в этом районе тоже большой износ автомобилей скорой, необходима замена. Новый автомобиль будет задействован для оказания помощи по участкам именно в труднодоступных территориях.

Министр здравоохранения Приамурья Евгения Жарновникова отметила, что машины приспособлены для работы в суровых климатических условиях.

"Кроме высокой проходимости и надежности, автомобили оснащены оборудованием - в зависимости от задач, которые перед ними ставятся. Хочу поблагодарить нашего губернатора - именно при деятельном участии Василия Александровича проект по обновлению автопарка скорой помощи в этом году был реализован. Главная цель нынешних преобразований - повышение качества медицинской помощи, ее доступность и эффективность. Новые автомобили будут очень востребованы при оказании своевременной медицинской помощи амурчанам", - подчеркнула министр.

Новая техника

Александр Литвинов - водитель машины скорой помощи с 20-летним стажем, но за руль такого современного автомобиля сел в первый раз. "Сразу чувствуется комфорт", - поделился он с ТАСС первыми ощущениями от знакомства с новой техникой.

В завершение церемонии машины устремились к своим пунктам назначения. Среди них два реанимобиля, специализированных авто класса С, "Газели" и "УАЗ" комплектации классов В и А.

Как уточнили ТАСС в Министерстве здравоохранения Приамурья, регион получил 16 машин от Минпромторга как готовые изделия. Четыре машины УАЗ закуплены из средств областного бюджета, стоимость каждой - 780 тыс. руб.