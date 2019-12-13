Владельца сафари-парка "Тайган" заподозрили в незаконном содержании краснокнижных животных

"52 [краснокнижных] объекта животного мира при отсутствии разрешительной документации содержатся в неволе. Мы не понимаем, куда они могут "уйти" в какой-то момент. По данному факту нами были составлены административные материалы, ответственность за данное правонарушение предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации, статья подразумевает конфискацию незаконно приобретенных и содержащихся животных в доход государства", - сообщила замминистра экологии и природных ресурсов Крыма - главный госинспектор республики Ольга Славгородская на совместном заседании шести комитетов Госсовета Крыма по вопросам деятельности сафари-парка и устранению нарушений в нем.

Суд в Крыму 5 декабря приостановил работу сафари-парка "Тайган" за нарушение правил карантина животных. По данным Госкомветеринарии Крыма, в парке выявили нарушения в части использования для кормления животных опасной и некачественной продукцией с истекшим сроком годности. В суде сейчас рассматривается еще одно административное дело о приостановлении деятельности сафари-парка на срок до 90 суток.

Замминистра уточнила, что ранее проверки не выявляли таких нарушений, добавив, что в парке без документов содержатся 32 особи амурского тигра, пять особей леопарда, одна особь журавля-красавки, три особи орла степного, две особи снежного барса и девять особей розового фламинго. Административные дела уже рассматриваются в судах. "По данному факту направлены материалы в адрес органов МВД в связи с тем, что мы усматриваем признаки состава уголовного преступления [по статье] "Незаконный оборот животных", - добавила Славгородская.

В свою очередь владелец крымского зоопарка "Сказка" и сафари-парка "Тайган" Олег Зубков сообщил в пятницу ТАСС, что намерен опровергнуть заявления госинспектора в суде. "Этих животных вообще никто не проверял. Это просто там разница по спискам - не тот список дали. И в суде мы это "отобьем" и разберем. Никаких 52 краснокнижных животных в нашей коллекции нет", - сказал Зубков.

14 ноября Зубков сообщил ТАСС, что намерен раздать, усыпить или отстрелить более 30 медведей, чтобы снизить расходы на содержание коллекции животных после того, как его предприятие оштрафовали органы ветеринарного надзора. Председатель Госкомветеринарии Крыма Валерий Иванов 19 ноября уточнил журналистам, что предприниматель не был оштрафован, но в суде рассматривается административное дело о приостановлении деятельности сафари-парка на срок до 90 суток, заседание по нему назначено на 23 декабря. 28 ноября глава республики Сергей Аксенов заявил, что власти Крыма не ставят перед собой цель закрыть сафари-парк, животным в нем ничего не угрожает.

О парках

Сафари-парк "Тайган" - крупнейший в Европе питомник львов и других животных, в основном крупных млекопитающих. На территории парка проживает более 70 львов и свыше 50 тигров, а также сотни других животных, в том числе медведи, верблюды, леопарды, жирафы. Парк расположен в Белогорском районе Крыма на берегу Тайганского водохранилища. Занимает 32 га, примерно 20 га отведено под сафари-парк львов, на остальной территории размещены стационарный и детский зоопарки.

Ранее в сафари-парке фиксировались случаи укусов животными посетителей. Так, летом 2018 года лев прокусил руку 46-летней туристке из Кирова. Зубков тогда утверждал, что она была в состоянии опьянения, что крайне раздражающе действует на хищников. В ялтинском зоопарке "Сказка" содержится более 1,5 тыс. животных. Это львы, тигры, в том числе белые, шимпанзе, жираф, медведи, редкие дальневосточные леопарды.