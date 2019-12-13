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Путин поручил обеспечить возможность участникам студотрядов бесплатно пройти профобучение

Президент также указал, что нужно предусмотреть для иностранцев, обучающихся в России, возможность временного трудоустройства в составе студенческих отрядов в организации за пределами субъекта, где они проходят обучение

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что участники студенческих отрядов должны иметь возможность бесплатно получить профессиональные знания.

Как говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля, правительство должно "обеспечить возможность профессионального обучения на бесплатной основе участников студенческих отрядов по профессиям рабочих, должностям служащих, необходимым для осуществления трудовой деятельности в составе таких отрядов, предусмотрев при необходимости внесение соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации".

Путин также указал на необходимость "предусмотреть для иностранных граждан, обучающихся в Российской Федерации по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования, возможность временного трудоустройства в составе студенческих отрядов в организации, расположенные за пределами субъекта Российской Федерации, на территории которого такие граждане проходят обучение".

Ответственным за выполнение назначен премьер-министр Дмитрий Медведев, который должен предоставить доклад Путину до 1 июня 2020 года.

Теги
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