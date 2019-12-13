В Анапе объем курортного сбора в 2019 году увеличился почти в три раза

КРАСНОДАР, 13 декабря. /ТАСС/. Более 61 млн рублей поступило в Фонд развития курортной инфраструктуры от операторов курортного сбора Анапы в 2019 году, что на 41 млн больше, чем в 2018 году. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в администрации города-курорта.

"На сегодняшний день в Фонд развития курортной инфраструктуры от операторов курортного сбора муниципального образования город-курорт Анапа поступило 61 млн 500 тыс. рублей ", - сообщили ТАСС в пресс-службе.

В 2018 году объем таких поступлений составил 20 млн 400 тыс. рублей.

Как уточнили в пресс-службе, собранные средства пойдут на реконструкцию набережной и благоустройство. К курортному сезону 2020 года в Анапе должны появиться новые места притяжения в виде благоустроенных парков и скверов, ухоженных пляжей, терренкуров и новых фотозон.

Закон о введении курортного сбора был принят в июле 2017 года. Документ предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. С 1 мая 2018 года эксперимент стартовал в Алтайском и Ставропольском краях, с 16 июля - в Краснодарском крае, Крым отложил участие в эксперименте. В 2018 году количество выплачивающих курортный сбор на Кубани превысило 1,56 млн человек, при этом 318 тыс. были освобождены от его уплаты, это льготные категорий граждан и жители региона.

В сентябре губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что курорты Краснодарского края с начала 2019 года посетили более 13,5 млн человек. Пик популярности региона среди отдыхающих в 2019 году пришелся на летние месяцы, когда на Кубани отдохнули 10,5 млн туристов, турпоток за первое полугодие 2019 года на Кубани увеличился на 35% по сравнению с тем же периодом 2018 года и превысил 7 млн туристов. В 2018 году край посетили 17 млн человек, это рекордный показатель, который власти региона планируют сохранить в 2019 году.