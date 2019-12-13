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Временную дорогу проложили в Подмосковье для транспортировки главной новогодней ели

15 декабря ель доставят в Кремль специальным автопоездом

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Временная дорога к месту рубки новогодней ели появилась в Можайском городском округе Подмосковья, она будет использована для транспортировки дерева в Москву. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"В Можайском городском округе вблизи села Семеновское 13 декабря в торжественной обстановке срублена главная новогодняя ель, которая уже через несколько дней украсит Соборную площадь Кремля <...> Для комфортного проезда гостей праздника и спецтехники, задействованной в транспортировке ели, специалисты Можайского регионального управления Мосавтодора в кратчайшие сроки организовали временную дорогу к месту вырубки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рядом с елью были обустроены площадки для проведения народных гуляний и парковочные места. Общая площадь обустроенных территорий составила более 10 тыс. кв. м.

Главную новогоднюю елку России, которая будет установлена на Соборной площади Московского Кремля, срубили в пятницу в Бородинском лесничестве в Можайского округа. В этом году главная ель будет высотой около 25 м, а размах ее ветвей у основания достигает 6 м. Возраст дерева составляет 90 лет.

Пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова ранее сообщила ТАСС, что 15 декабря ель будет доставлена в Кремль специальным автопоездом. Ее установка на Соборной площади и украшение займут несколько дней.

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Россия
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