Путин поручил принять меры по обеспечению медиков служебным жильем

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил раз в полгода докладывать ему о принимаемых мерах по обеспечению медицинских работников служебным жильем. Об этом говорится в опубликованном в пятницу на сайте Кремля перечне поручений главы государства по итогам заседания президиума Госсовета 31 октября.

"С учетом ранее данных поручений принять меры по обеспечению медицинских работников служебным жильем, в том числе в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда", - говорится в одном из пунктов документа, адресованном правительству РФ и властям регионов. Доклад по этому вопросу глава государства ожидает до 1 марта 2020 г., "далее - один раз в полгода".

Президент РФ поручил также на период до 2024 года включительно выделить не менее 550 млрд рублей на развитие первичного звена здравоохранения, отметив, что "среднее соотношение финансового обеспечения таких мероприятий за счет федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ должно составлять 90% и 10% соответственно". По этому пункту доклад также должен быть сделан до 1 марта, далее - раз в год.

Кроме того, Путин поручил принять меры по предоставлению регионами РФ частным медицинским учреждениям доступа к единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения и аналогичным региональным системам, "предусмотрев обязанность таких медицинских организаций вносить в названные системы сведения об оказанной гражданам медицинской помощи".

Стандарты для профессий со средним медобразованием

Владимир Путин поручил до 31 марта 2020 года подготовить стандарты по профессиям, требующим среднего медицинского образования.

Министерству просвещения РФ и Министерству здравоохранения РФ предстоит обеспечить актуализацию федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования по медицинским специальностям и обновление образовательных программ подготовки специалистов со средним медицинским образованием, в том числе по специальности "Сестринское дело". Главам регионов рекомендовано внедрять опыт общей врачебной практики с учетом социально-экономических факторов и природно-климатических условий конкретного региона, а также увеличить объем целевой подготовки врачей по специальности "Общая врачебная практика".

Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства России поручено обеспечить создание, ведение и постоянное обновление реестра типовых проектных решений по объектам инфраструктуры здравоохранения для различных климатических и сейсмических зон страны. При этом нужно будет предусмотреть нормативное закрепление процедуры их разработки и актуализации с учетом лучших технологических, архитектурных и конструктивных решений, ускоренное проведение экспертизы проектной документации, а также сформировать перечень подведомственных организаций, ответственных за разработку этих проектных решений.

Администрации президента РФ необходимо будет направить на проработку в правительство страны предложения по повышению доступности и качества оказания медицинской помощи в регионах, подготовленные их главами.

Улучшение медпомощи в регионах

Владимир Путин не исключил, что правила проведения конкурсов на покупку медтехники в регионах могут поменяться.

В перечне поручений главы государства правительству РФ предписано "проанализировать практику проведения в субъектах Российской Федерации совместных конкурсов и аукционов на закупку медицинской техники, расходных материалов и (или) лекарственных препаратов в целях определения перспективы их дальнейшего проведения". Кабмин также должен "предусмотреть упрощенный порядок проведения конкурса с определением победителя по максимальному снижению ориентировочной цены, уточняемой по итогам экспертизы, на строительство, реконструкцию и (или) капитальный ремонт "под ключ" объектов, включенных в утверждаемый высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации перечень объектов, строительство, реконструкция и (или) капитальный ремонт которых предусмотрены в целях реализации национальных проектов". Кроме того, следует "обеспечить установление дополнительного требования к участникам закупки работ по техническому обслуживанию медицинской техники о наличии у них необходимого опыта (если начальная (максимальная) цена соответствующего контракта превышает 10 млн. рублей)" и "предусмотреть возможность включения в смету на строительство объектов капитального строительства, относящихся к объектам здравоохранения, расходов на приобретение и установку медицинского оборудования, в том числе в целях включения соответствующих обязательств в государственные или муниципальные контракты".

Субсидии на модернизацию

Путин поручил правительству "предусмотреть в соглашениях о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения в отношении субъектов РФ, утвердивших свои территориальные программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи с дефицитом их финансового обеспечения за счет бюджетов субъектов РФ, в качестве условия график ликвидации указанного дефицита". На выполнение данного требования президент отвел срок до 30 декабря 2019 года. Кабинет министров должен "определить порядок оплаты медицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями, расположенными в населенных пунктах с малой численностью населения и (или) отдаленных населенных пунктах, с учетом социально-экономических факторов и природно-климатических условий конкретного региона". Правительству надлежит внести изменения в законодательство изменений, "предусматривающие установление дополнительных полномочий органов исполнительной власти субъектов РФ по контролю за соблюдением медицинскими организациями, участвующими в территориальных программах обязательного медицинского страхования, предельных объемов финансового обеспечения оказания гражданам медицинской помощи".

Еще одно поручение касается доступности медпомощи. Кабмину надлежит "рассмотреть вопросы, касающиеся финансового обеспечения строительства и ремонта автомобильных дорог регионального, межмуниципального или местного значения для проезда к медицинским организациям, а также обеспечения медицинских организаций санитарным транспортом".