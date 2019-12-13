Путин рассказал, каким для него был уходящий год

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, 13 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что уходящий год был для него трудовым.

"Уходящий год был таким трудовым. Важно проанализировать все, что произошло в году уходящем, и после этого можно будет сказать, что же было самым важным событием в жизни страны и каждого человека", - сказал Путин во время общения с работниками завода двигателей автоконцерна "КамАЗ", отвечая на вопрос, какое событие уходящего года стало для него самым значимым.

Глава государства добавил: "Когда новый день начинается, я уже забываю, чем закончился предыдущий. Очень много идет прямо с колес".

По его словам, в жизни страны сейчас происходит много событий. "Самое главное - это сфера экономики, социальная сфера, надо добиваться того, чтобы люди жили лучше, чтобы реальные доходы у людей повышались", - указал президент.

При этом самым важным событием 2020 года Путин считает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, "это совершенно очевидно для всех нас".

Путин поблагодарил коллектив "КамАЗа" за работу. "То, что вы делаете, это очень здорово, страна может гордиться таким коллективом, как ваш. Вы реально своими руками укрепляете страну, и это не пустые слова. То, что вы делаете, реально вносит большой вклад в развитие нашей страны. Большое вам спасибо", - сказал он.