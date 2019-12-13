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Более 40 трансплантаций планируется сделать в НМИЦ здоровья детей в 2020 году

Руководитель отделения трансплантации органов детям Михаил Каабак сообщил, что по этому вопросу уже есть договоренности с Минздравом

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Более 40 операций по трансплантации почек планируется провести в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей Минздрава РФ в 2020 году. Об этом в пятницу журналистам сообщил врач-трансплантолог, руководитель отделения трансплантации органов детям Научного медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава РФ Михаил Каабак.

"Мы в этом году будем делать, сколько сможем. Это будут трансплантации от посмертных доноров, не родственных. Есть железная договоренность с Минздравом, что мы сделаем, сколько сможем, до конца года, - сказал врач. - В следующем году мы планируем сделать 40 или 50, несколько десятков".

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что родители пациентов НМИЦ здоровья детей требуют сохранить действовавшую в течение года программу по трансплантации. Оперирующие врачи-трансплантологи Каабак и Надежда Бабенко, работавшие в центре на четверть ставки, с февраля провели 23 операции по пересадке, однако в сентябре, когда они принесли трудовые книжки в центр для оформления на полную ставку, им сообщили, что их работа в центре завершена. Позднее в российских СМИ появилась информация о том, что 75 детей в РФ нуждаются в трансплантации почки. 20 ноября глава Минздрава России Вероника Скворцова сообщала, что на тот момент в регистре находились 25 детей.

Скворцова встретилась с трансплантологами Каабаком и Бабенко 26 ноября, а 28 ноября врачи были приняты в штат НМИЦ здоровья детей с повышением - руководителем отдела трансплантации органов детям и заместителем руководителя соответственно. Позднее Каабак сообщил, что трансплантации почки ожидают восемь детей, они готовятся к пересадке. Три операции врачи планируют провести до конца года. Одна операция по пересадке маленькому ребенку почки от посмертного донора успешно прошла в пятницу.

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