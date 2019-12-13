На Куликовом поле откроют экскурсионный маршрут по всем объектам посещения

ТУЛА, 13 декабря. /ТАСС/. Государственный музей-заповедник "Куликово поле" и "Газпром трансгаз Москва" подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве, в рамках которого создадут историко-экологическую тропу "Дорога памяти и единства". Она объединит все объекты посещения, в том числе музейный комплекс, место Куликовской битвы и природные объекты, сообщает в пятницу на своем сайте пресс-служба музея-заповедника.

"В рамках сотрудничества двух организаций планируется создание историко-экологической тропы по полю сражения, которая свяжет мемориалы и музеи Куликова поля, храмы и природные объекты. Она позволит гостям отправиться на прогулку в любую погоду пешком или на экологичном средстве передвижения - велосипеде или бричке", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как рассказал ТАСС директор музея-заповедника "Куликово поле" Владимир Гриценко, в рамках подписанного соглашения поступит около 1,5 млн рублей на разработку проектно-сметной документации.

"Примерно в январе 2020 года документы должны быть готовы, исходя из них, определится общая стоимость создания историко-экологической тропы. Это будут вымощенные камнем дорожки, протяженностью по меньшей мере около 9 км, маршрут будет начинаться от музея в деревне Моховое, проходить через Зеленую дубраву, где находился Засадный полк, к конному двору, фактически охватит основную территорию, где была Куликовская битва", - сказал Гриценко.

По его словам, проект "Дорога памяти и единства" будет реализован так, чтобы минимизировать вмешательство в исторические территории.

На Куликовом поле в 1380 году произошло сражение между русским войском во главе с московским князем Дмитрием Донским и армией темника Золотой Орды Мамая. Сражение окончилось победой русских войск, что окончательно позволило утвердить авторитет русского государства. День победы русских полков в Куликовской битве отмечается 21 сентября в соответствии с федеральным законом "О днях воинской славы и памятных датах России", подписанным президентом РФ Борисом Ельциным 13 марта 1995 года.