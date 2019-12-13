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В Карелии с начала года построили шесть новых спортивных объектов

Стоимость проектов составила более 880 млн рублей

ПЕТРОЗАВОДСК, 13 декабря. /ТАСС/. Шесть новых спортивных объектов построили в Карелии с начала 2019 года на общую сумму более 880 млн рублей. Об этом на заседании Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования республики рассказал глава региона Артур Парфенчиков.

"В целях развития физической культуры и спорта в 2019 году введены в эксплуатацию шесть новых спортивных объектов на сумму более 880 млн рублей", - сказал Парфенчиков.

Глава республики уточнил, что в этом году также была завершена реконструкция легкоатлетического ядра стадиона в Олонце и стадиона Сортавальской школы № 3, до 20 декабря введут спортивно-оздоровительный комплекс в поселке Боровой Калевальского района в рамках федеральной целевой программы по развитию Карелии.

Кроме того, до 2024 года республика получит из федерального бюджета 1,5 млрд рублей на развитие спорта в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни". За это время появятся футбольный манеж стоимостью 470 млн рублей, ледовый дворец стоимостью 245,8 млн рублей, объекты массового спорта и нескольких футбольных полей и площадок.

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