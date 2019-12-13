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Подготовка к 75-летию Победы

Военно-воздушная академия ВВС направит на парад Победы в 2020 году 1,5 тыс. курсантов

Парадный расчет будет самый многочисленный, сообщил начальник академии им. профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина

ВОРОНЕЖ, 13 декабря. /ТАСС/. Военно-воздушная академия ВВС академии им. профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина подготовит для участия в параде Победы в Москве самый большой среди военных вузов парадный расчет из 1,5 тыс. курсантов. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции начальник академии Геннадий Зибров.

"На парад в Москву мы готовим порядка 1,5 тыс. курсантов и офицеров. Парадный расчет будет самый многочисленный - это не обсуждается, потому что другие вузы представляют свои парадные расчеты максимальной численностью 450 человек. У нас в три раза больше", - сказал Зибров.

Он добавил, что в парад Победы в Воронеже, где дислоцируется Академия ВВС, примут участие более 1,2 тыс. курсантов.

"В ноябре мы получили кубок от командующего парадом [в Москве] генерала армии Сулякова Олега Леонидовича - как лучший парадный расчет, который участвовал в параде, посвященном 74-й годовщине Победы. Кубок переходящий, поэтому наша задача в следующем году, в 75-ю годовщину Победы, удержать звание лучшего парадного расчета. По численности мы сразу берем первое место, теперь осталось иметь слаженную боевую выправку, слаженность, воинскую дисциплину", - сказал начальник академии.

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина" создан в 2012 году в Воронеже путем объединения Военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина из Монина под Москвой и Военного авиационного инженерного университета в Воронеже.

Это один из самых крупных вузов в Минобороны РФ, он включает НИИ радиоэлектронной борьбы, два филиала - в Челябинске и Сызрани Самарской области. В состав академии входит 21 факультет, работают восемь диссертационных советов по 18 научным специальностям, а также 26 военно-научных школ, из них 22 в Воронеже. В 2013 году в академии создана первая в Вооруженных силах РФ научная рота, в 2015 году - кадетский корпус (инженерная школа) для одаренных учащихся 10-11-х классов.

Теги
РоссияВоронежская областьПодготовка к 75-летию Победы
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