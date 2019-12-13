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Метеорологические службы Таджикистана и России намерены укрепить сотрудничество

Стороны запланировали подписание соответствующего документа в первом полугодии 2020 года

ДУШАНБЕ, 13 декабря. /ТАСС/. Директор Агентства по гидрометеорологии Комитета охраны окружающей среды при правительстве Таджикистана Хомиджон Расулзода и руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Министерства природных ресурсов и экологии России Игорь Шумаков договорились о дальнейшем укреплении сотрудничества. Договоренность достигнута на встрече, которая состоялась на полях 25-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP25) в Москве, сообщает в пятницу пресс-служба агентства Таджикистана.

В ходе встречи Расулзода и Шумаков договорились "о продолжении и укреплении двустороннего сотрудничества между Росгидрометом и Агентством по гидрометеорологии Таджикистана", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, стороны запланировали подписание соответствующего документа в первом полугодии 2020 года.

В сообщении отмечается, что руководитель таджикской метеослужбы предложил российскому коллеге оказать информационно-консультационную поддержку Агентству по проекту CLICOM (система менеджмента климатических данных), модели COSMO и по вопросам эксплуатации метеорологических станций, функционирующих в сети Росгидромета. По данным агентства, на встрече была выражена заинтересованность в обучении и повышении квалификации специалистов в образовательных учреждениях России. В пресс-службе отмечают, что Расулзода также предложил организовать очередную сессию Межгосударственного совета по гидрометеорологии СНГ в 2021 году в Таджикистане.

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