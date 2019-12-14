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СМИ: в Хиросиме снесут два здания, переживших атомную бомбардировку

Причиной сноса стала старость конструкций и их плохая сейсмостойкость

ТОКИО, 14 декабря. /ТАСС/. Администрация префектуры Хиросима приняла решение о сносе в ближайшие годы двух зданий, которые уцелели после американской атомной бомбардировки 1945 года. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Речь идет о двухэтажных постройках 1913 года, где располагалось предприятие по производству одежды и обуви для нужд императорской армии. Также там были складские помещения и центр распределения готовой продукции. В Хиросиме эти строения находятся недалеко от центра города и всего в 2,7 км от эпицентра взрыва атомной бомбы.

Это одни из самых крупных зданий, оставшихся после атаки бомбардировщика ВВС США. Их крыша сильно пострадала, однако крепкие стены из железобетона и красного кирпича выдержали мощный удар. Сразу после атаки там был организован временный пункт помощи пострадавшим жителям.

Причиной сноса стала старость конструкций и их плохая сейсмостойкость. Согласно проведенной экспертизе, они не способный выдержать сильное землетрясение магнитудой выше 7. По предварительному плану, снос произойдет в 2022 году.

Против решения администрации выступила общественность Хиросимы, в первую очередь организации, объединяющие выживших после бомбардировки. По их мнению, эти здания напоминают миру о произошедшей трагедии.

Атомная бомбардировка

Ранним утром 6 августа 1945 года японские ПВО заметили приближение к Хиросиме небольшой группы боевых самолетов США, однако командование приняло решение не осуществлять их перехват. В результате американский бомбардировщик B-29 (Б-29) "Энола Гэй" под управлением полковника Пола Тиббетса беспрепятственно пролетел над центром города и сбросил на него четырехтонную урановую бомбу под названием "Малыш".

Зарегистрированная мощность взрыва составила 13 килотонн в тротиловом эквиваленте. Радиус полного разрушения составил 1,6 км, радиус взрывной волны - порядка 20 км. На площади 12 кв. км возникли пожары, объединившиеся в огненный смерч. Помимо массовых человеческих жертв, было уничтожено либо сильно повреждено до 90% городских зданий. Население Хиросимы на момент бомбардировки составляло, по разным оценкам, 250-350 тыс. человек.

В качестве цели для первого ядерного удара Хиросима была выбрана не случайно. Этот город соответствовал всем критериям, позволяющим добиться максимального количества жертв и разрушений: равнинное расположение в окружении холмов, низкая застройка и легковоспламеняющиеся деревянные здания. Город был полностью стерт с лица земли.

В результате взрыва атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму, в один день, по разным оценкам, погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек. К концу 1945 года число жертв возросло до 140 тыс. за счет тех, кто скончался в госпиталях от полученных ран и облучения.

Каждый год этот печальный список пополняется, когда умирает кто-либо из "хибакуся" (так в Японии называют местных жителей, переживших американские атомные бомбардировки). Кроме того, туда заносятся и погибшие во время самого удара, чья смерть до настоящего времени не была подтверждена. За минувший год в памятные книги было добавлено около 2,2 тыс. имен, а общее число жертв бомбардировки превысило 314 тыс.

Теги
Япония
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