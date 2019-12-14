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Глава Бурятии подписал указ о переносе выходного дня на 31 декабря для госслужащих

Федеральным органам власти и частным организациям также рекомендовано перенести выходной день для своих работников

УЛАН-УДЭ, 14 декабря. /ТАСС/. Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ о переносе выходного дня 28 декабря на 31 декабря для работников госорганов и учреждений республики. Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь главы региона Алексей Фишев.

"Глава Бурятии своим указом перенес выходный день с субботы, 28 декабря, на вторник 31 декабря для работников госорганов и учреждений Республики Бурятия. Федеральным органам власти и частным организациям рекомендовано перенести выходной день для своих работников", - написал Фишев.

В пятницу Цыденов на своей странице в  Facebook разместил проект указа, спросив, поддерживают ли жители республики предложение объявить 31 декабря выходным, но взамен поработать в субботу, 28 декабря. Оставившие под этим постом комментарии (более 80 человек) идею поддержали.

Ранее аналогичную инициативу поддержали власти других регионов РФ, в их числе Кировская, Томская, Псковская, Орловская, Курганская, Владимирская, Свердловская области, Карачаево-Черкесия и Республика Крым.

Президент России Владимир Путин 10 декабря на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) пообещал рассмотреть предложение сделать 31 декабря выходным днем.

 

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЦыденов, Алексей СамбуевичБурятияДальний Восток
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