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Горнолыжный сезон на курорте "Роза Хутор" в Сочи начался на неделю раньше

Торжественная церемония открытия состоится 21 декабря, гостей ждут выступление "Саксофонистов-санта-клаусов", барабанное шоу, показ "горнолыжной моды" и концерт группы Burito

КРАСНОДАР, 14 декабря. /ТАСС/. Катания на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи начались на неделю раньше благодаря благоприятным погодным условиям. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе курорта.

"Горнолыжный сезон на курорте начался на неделю раньше. Мы планировали изначально 21-го числа, но в связи с благоприятными погодными условиями, стало понятно, что можно начать на неделю раньше", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе курорта уточнили, что праздник, посвященный открытию сезона, пройдет, как и планировалось, 21 декабря. Новый сезон торжественно откроет действующий бургомистр курорта - спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева. На "Розе Хутор" пройдут выступление "Саксофонистов-санта-клаусов", барабанное шоу, показ "горнолыжной моды", танцевальный флешмоб и открытый концерт группы Burito, который завершится праздничным салютом. Кроме того, свою работу продолжат родельбан, тюбинг, высокогорные качели, параплан и аэротруба.

Ранее сообщалось, что на всех горнолыжных курортах Красной Поляны в новом сезоне заработает единый ски-пасс. Для туристов по одном билету будут доступны канатные дороги и трассы, а также инфраструктура всех курортов Красной Поляны - прокат снаряжения, школы инструкторов, рестораны, кафе и дополнительные услуги. Между нижними станциями канатных дорог трех курортов будет курсировать бесплатный автобус для обладателей единого ски-пасса, продажи которого стартуют в декабре. В течение недели, по данным пресс-службы "Розы Хутор", стоимость однодневного ски-пасса составит 1950 рублей по спецтарифу.

"Роза Хутор" - крупнейший олимпийский объект XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, расположенный в часе езды от международного аэропорта Адлер. Горнолыжные трассы общей протяженностью 102 км спроектированы лучшими мировыми экспертами.

Теги
РоссияКраснодарский край
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