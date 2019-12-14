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На пляжах Эйлата запретили одноразовую посуду и пластиковые пакеты

Нарушителям грозит штраф - около $210

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 декабря. /ТАСС/. Власти курортного города Эйлат на побережье Красного моря первыми в Израиле ввели полный запрет на использование одноразовой посуды на пляжах. Об этом сообщает газета Globes.

"Городской совет Эйлата запретил использование одноразовой посуды и тары из любого материала, включая пластик, алюминий, картон и бумагу, которые не предназначены для повторного использования производителем, включая столовые приборы, тарелки, чашки, трубочки, мешки и крышки. Запрет распространяется также на пластиковые пакеты. Муниципальным распоряжением устанавливается максимальный штраф в размере 730 шекелей (около $210) для нарушителей", - пишет газета.

"Одной из основных угроз для окружающей среды в этом районе, особенно для моря, являются одноразовые изделия, независимо от того, изготовлены ли они из пластика, алюминия, бумаги, картона или любых других материалов. Вид также не имеет значения: столовые приборы, чашки, полиэтиленовые пакеты, соломинки, трубочки и т.д. Одноразовые изделия распадаются на суше и в море на частицы различного размера, которые наносят вред дикой природе", - цитирует издание пояснение муниципальных властей к новому запрету.

Министерство по защите окружающей среды Израиля еще в 2015 году обратило внимание на проблему загрязненности пляжей в Эйлате. Причем речь шла не о загрязнении в результате промышленных выбросов или техногенных инцидентов, а о реальном замусоривании прибрежного пространства отдыхающими.

В среднем, по оценкам экологов, мусор на пляжах в мире на три четверти состоит из полиэтилена и его производных. В Израиле же доля пластика в загрязнении пляжей достигает 90%. Вместе с тем, после введения платы за пластиковые пакеты в израильских торговых сетях в начале 2017 года доля одноразовых упаковок в составе мусора на побережье страны упала с 23% до 12%.

Израильские экологи подчеркивают, что источником не менее 60% отходов на израильских пляжах являются туристы, которые "безответственно оставляют за собой мусор, включая бутылки, одноразовую посуду, полиэтиленовые пакеты и окурки".

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