Юбилейный горнолыжный сезон открылся на Эльбрусе

НАЛЬЧИК, 14 декабря. /ТАСС/. Юбилейный, 50-й горнолыжный сезон открылся в субботу на Эльбрусе, открытие состоялось на 2 недели позже запланированного из-за погодных условий. Еще до полудня по канатной дороге на склоны горы Эльбрус поднялись более 2,5 тыс. человек, сообщил ТАСС гендиректор АО "Курорт Эльбрус" Хиса Беккаев.

"На 12 часов более 2,5 тыс. человек прошли на канатную дорогу, это наверное, максимальное количество, мы в новогодние праздники в пик поднимали 3,5 тыс. Это выходной день, мы готовились к открытию, потому что это 50-й, юбилейный сезон на курорте, для людей сделали специальную программу, сделали акцию, и сегодня катание бесплатное", - сказал Беккаев.

Технический и морально к сезону готовы, но со снегом есть проблемы, добавил он. "В этом году, к сожалению, снега очень мало, он выпал практически сантиметров 20, обычно в это время у нас в полный рост идет горнолыжный сезон. В этом году мы провели большое количество работ на канатных дорогах: поменяли канат, ролики, провели инспекцию, укрепили трос, полностью отремонтировали систему искусственного снегообразования, благодаря чему сегодня катаются на первой очереди (снег сделан пушками, намели его в течение месяца), приобрели новые снегоуплотнительные машины", - перечислил Беккаев.

Акции, конкурсы, катание

Администрация курорта подготовила для своих гостей большую развлекательную программу, включающую интерактивы, конкурсы, розыгрыши. Те, кто уверенно стоят на лыжах и сноуборде, приняли участие в любительских соревнованиях по слалому-гиганту. В бесплатных состязаниях можно было выиграть ски-пассы на канатные дороги Эльбруса, сувениры от АО "Курорт Эльбрус" и сертификаты на покупки в магазине "Альпиндустрия".

"12 января 1970 года канатная дорога подняла первых туристов и горнолыжников на верх, на Эльбрус, и с этого момента уже 50-й сезон сюда приезжает огромное количество людей. <...>. Снега не много, но в ближайшее время его станет больше, приезжайте на Эльбрус, катайтесь, получайте удовольствие, приезжайте на Кавказ", - сказал полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников, приветствуя собравшихся.

"Искренне и от души поздравляю с этим прекрасным юбилеем, желаю вам всем счастья, добра, успехов, процветания. Недаром говорят, что Эльбрус - это гора счастья, желаю, чтобы у каждого из вас в семье было много счастья", - добавил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

Письмо Деду Морозу и весточка с Эльбруса

Интересным событием стала акция, организованная "Почтой России", которая представила новую серию открыток с видами самых красивых мест Кабардино-Балкарии. Каждый желающий прямо у подножия Эльбруса мог заполнить свою открытку, погасить ее специальным штемпелем, созданным для юбилейного праздника, и тут же отправить адресату. Казбек Коков отправил открытку своей маме. А те, кто верит в новогодние чудеса, написали письмо с заветной мечтой Деду Морозу, специальный почтовый ящик зимнего волшебника также был установлен на поляне Азау.

Завершится праздник с наступлением сумерек, когда можно будет наблюдать спуск спасателей на лыжах с факелами и фейерверк. После закрытия трасс все желающие смогут продолжить катание на надувных санках - "ватрушках" (прокат в этот вечер будет бесплатным).

Еще одним красивым событием стало ледовое шоу, в ходе которого мастер на глазах у зрителей из глыбы льда создал эмблему курорта "Эльбрус". Праздник продолжился концертом мастеров искусств Кабардино-Балкарии, а детей развлекали ростовые куклы и аниматоры.

О курорте

Открытие юбилейного зимнего сезона 2019-2020 гг. на горнолыжном курорте "Эльбрус", которое было запланировано на 30 ноября, было перенесено на более поздний срок из-за недостаточного количества снега. Впервые канатная дорога заработала здесь 50 лет назад - 12 января 1970 года.

Курортная зона на склонах Эльбруса расположена в 150 км от Нальчика, горнолыжные трассы находятся на южных склонах самой высокой горы Европы. Канатная дорога на Эльбрусе считается самой высокогорной в Европе, верхняя точка подъемника расположена на высоте 3847 м над уровнем моря. За девять месяцев 2019 года в Приэльбрусье побывало на 20% больше отдыхающих, чем за аналогичный период прошлого года.