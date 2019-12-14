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Пятый съезд русской общины Азербайджана прошел в Баку

На съезде, в частности, обсуждались вопросы активизации участия русской общины в процессе проводимых в стране реформ м усиления ее роли в развитии русского языка и культуры

БАКУ, 14 декабря. /ТАСС/. Пятый съезд русской общины Азербайджана состоялся в субботу в Баку, в нем приняли участие более 250 делегатов из всех регионов страны, представляющих 120-тысячную русскую диаспору республики.

Как отметил на съезде глава общины и депутат Милли меджлиса (парламента) Азербайджана Михаил Забелин, организация соотечественников, отметившая в прошлом году свое 25-летие, "все прошедшие годы жила заботами страны, действовала в интересах укрепления межнационального мира". Он подчеркнул, что русские граждане Азербайджана пользуются равными правами с коренными населением.

"В республике бережно относятся к русскому языку и русской культуре. Здесь действуют около 340 школ с русским языком обучения. В русскоязычных отделениях вузов обучаются 18 тыс. студентов. На всех телеканалах есть передачи на русском языке. В стране функционируют пять православных церквей, средства на их ремонт и реставрацию выделяет государство", - сказал он.

Посол России в Азербайджане Михаил Бочарников отметил, что отношения между двумя странами "очень активно развиваются и находятся на подъеме по всем направлениям". По его словам, русская община Азербайджана живет активной жизнью. В свою очередь, архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр подчеркнул, что "русские люди не чувствуют себя в Азербайджане в положении диаспоры". "Это часть азербайджанского общества, они вносят посильный вклад в развитие страны и укрепление стабильности", - добавил он.

На съезде обсуждались вопросы активизации участия русской общины в процессе проводимых в стране политических и экономических реформ, усиления ее роли в пропаганде, развитии и сохранении русского языка и культуры, реализации проектов в гуманитарной и образовательной сферах, привлечения русской молодежи к активному участию в деятельности общины и общественной жизни республики, подготовки к 75-летию празднования Победы в Великой Отечественной войне. В принятой съездом резолюции городским и районным организациям русской общины рекомендовано окружить максимальным вниманием и заботой ветеранов войны и тружеников тыла, принять меры по приведению в порядок могил воинов, скончавшихся от ран в действовавших в Азербайджане госпиталях.

Съезд избрал Михаила Забелина главой русской общины Азербайджана на очередные пять лет.

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