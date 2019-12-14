"Арктический десант" займется популяризацией волонтерства в ЯНАО в 2020 году

НОВЫЙ УРЕНГОЙ, 14 декабря. /ТАСС/. Департамент молодежной политики и туризма Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) запустит программу популяризации волонтерства "Арктический десант волонтеров Победы" в 2020 году. Самые активные участники движения поедут в отдаленные районы ЯНАО, сообщил журналистам на Форуме добровольцев Ямала, который завершается в Новом Уренгое, глава департамента Наиль Хайруллин.

"Есть необходимость доезжать с добрыми делами, с открытыми лекциями в самые отдаленные поселения, мы считаем, что это важно. Сегодня ситуация такая, что в большей степени добровольчество развивается в крупных городах и муниципальных районах. Но, доезжая до поселка, даже самого отдаленного, ты приобщаешь его к культуре добровольчества. На будущий год мы это сделаем, проект называется "Арктический десант волонтеров Победы", он будет приурочен к 75-летию победы в Великой Отечественной войне", - сказал Хайруллин.

В беседе с корреспондентом ТАСС глава департамента пояснил, что "десант" будет состоять из активных ребят, их задача - проехать по отдаленным поселениям региона. Формат работы находится в разработке. "Главное, чтобы участники поняли, что необходимо добрые дела вместе с жителями провести. Ребята не просто приезжают и делают, но и обязательно вовлекают местное население", - пояснил Хайруллин.

"Планируем максимальное количество сельских территорий, определено около 10 пунктов. Это пилот (пилотный проект), в дальнейшем, возможно, проект разрастется", - добавил замдиректора департамента Андрей Козлов.

Обучение руководителей

В планах департамента запустить образовательные треки, чтобы системно обучать организаторов и лидеров добровольческих движений. "Считаем, что это важно, наш регион один из немногих, кто внедрил стандарт добровольчества от Агентства стратегических инициатив. Нам необходимо этот стандарт поддерживать, одним из шагов является наличие образовательной программы", - пояснил глава департамента молодежной политики и туризма региона в общении с журналистами.

Инициативу департамента представители регионального добровольчества встретили позитивно. "У нас очень мало руководителей и тех людей, которые хотят развиваться, у них нет опыта и понимания, как это сделать. Я думаю, это важно, когда ты получаешь какие-то знания, ты учишься, развиваешься, поэтому я "за", - сказала в беседе с корреспондентом ТАСС на Форуме добровольцев Ямала координатор волонтеров культуры в регионе Аделия Шайхутдинова.

Поддержка региона

В 2020 году департамент запустит отдельный грантовый конкурс для добровольцев с общим фондом 5,5 млн рублей. "На будущий год формат будет предложен для абсолютно любого представителя любого муниципального образования. Формат конкурса еще определяется, положение в стадии разработки. Но проект уже точно появится в следующем году, финансовые средства у нас уже есть", - сказал глава департамента.

Сегодня на форуме добровольцев подвели итоги грантового конкурса "Ямальских молодежных инициатив". Среди 10 победителей названы патриотический проект "Бронепоезд победы", который получил грант в 150 тысяч рублей, серия фестивалей снега "Зимняя жара" - 150 тысяч рублей, международный арт-фестиваль из города Лабытнанги "Победа в объективе" - 150 тысяч рублей. Самый большой грант в 200 тысяч рублей получил социальный проект инклюзивного молодежного творчества "Бери выше" из города Ноябрьска.

В беседе с корреспондентом ТАСС Хайруллин отметил, что сейчас в регионе уже действуют программы поддержки молодежных проектов. В частности, департамент проводит грантовый конкурс в рамках форума молодежи "Я молод". Также существует муниципальная линейка грантов: в 13 муниципальных образованиях ЯНАО проходят свои форумы, общая сумма грантовой поддержки - 2,5 млн рублей.

"Возможностей много, если ты активный, то ты сможешь получить поддержку практически на любом уровне. Мы направляем людей на участие в федеральных форумных кампаниях. В этом году мы поставили рекорд - более 35 победителей с суммой, превышающей 9 млн", - рассказал он. 14 участникам форума вручили благодарности губернатора региона за волонтерскую деятельность.

Развитие событийных волонтеров

В следующем году Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) отметит юбилей. В связи с этим в департаменте готовятся к развитию движения событийных волонтеров. "Мы хотели бы, конечно, при участии волонтерского корпуса нарастить сильную команду, которая способна проводить любые мероприятия и события по округу. Кроме того, округом подана заявка на проведение фестиваля "Новогодняя столица России" в Салехарде в 2021-2022 году, но к этому нужно готовиться заранее", - добавил глава департамента молодежной политики и туризма.

По мнению участников Форума добровольцев Ямала, событийные волонтеры одни из самых необходимых. "Событийные волонтеры должны быть всегда заряжены позитивом, они должны быть готовы безвозмездно отдавать свою энергию участникам мероприятия. Мы помогаем в реализации любых мероприятий, событийные волонтеры нужны всем, всегда и везде", - отметила участница форума из города Губкинский, участница добровольческого объединения "Кто, если не мы", событийный волонтер Анастасия Ганжа.

О форуме

Первый Форум добровольцев Ямала состоялся в 2018 году в Салехарде, по его итогам губернатор региона Дмитрий Артюхов принял решение сделать мероприятие ежегодным.

Форум добровольцев Ямала проходит в Новом Уренгое с 13 по 14 декабря, на него прибыли более 300 участников со всего региона. На Ямале действует более 200 добровольческих объединений. Организаторы форума: департамент молодежной политики и туризма ЯНАО при поддержке правительства региона, государственное бюджетное учреждение ЯНАО "Окружной молодежный центр", государственное автономное учреждение ЯНАО "Молодежный центр технологий занятости".