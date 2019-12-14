Путин назвал фестиваль "Площадь искусств" одним из главных событий зимнего сезона в стране

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XX международного зимнего фестиваля "Площадь искусств", который открывается в субботу в Санкт-Петербурге, и назвал фестиваль одним из главных праздничных событий зимнего театрально-концертного сезона страны. Текст приветствия опубликован в субботу на сайте Кремля.

"Он [фестиваль] славится радушием и гостеприимством, насыщенной программой и громкими именами участников, особой, предновогодней атмосферой Северной столицы", - отметил президент.

"И конечно, отмечу, что грандиозным, непреходящим успехом этот замечательный проект во многом обязан своему создателю и вдохновителю, подлинному творцу и подвижнику Юрию Хатуевичу Темирканову, который делает нашу жизнь духовно богаче и интереснее", - добавил он.

Фестиваль "Площадь искусств" был основан Темиркановым в 1999 году и получил свое название в честь петербургской площади, на которой расположено здание Филармонии. Традицией фестиваля стало участие в нем соседей Филармонии по площади: Михайловский театр покажет премьеру балета "Баядерка" в хореографии Начо Дуато, в Театре музыкальной комедии представят оперетту Легара "Веселая вдова". Концертный хор Санкт-Петербурга исполнит программу из сочинений Иоганна Себастьяна Баха, Софии Губайдулиной, Георгия Свиридова и современного британского композитора Джона Тавенера в храме-музее Спас на Крови, а Русский музей приглашает гостей фестиваля на выставку "Илья Репин. К 175-летию со дня рождения".

Звезды музыки

Возглавляемый Темиркановым Заслуженный коллектив России академический симфонический оркестр Филармонии выступит на открытии под управлением своего главного приглашенного дирижера Шарля Дютуа (Швейцария). Прозвучат увертюра "Римский карнавал" Гектора Берлиоза, Третья симфония Сергея Рахманинова и Фортепианный концерт Эдварда Грига. 20 декабря Заслуженный коллектив под управлением народного артиста России Николая Алексеева представит еще одну программу, в которую вошли Третья симфония Иоганнеса Брамса и Скрипичный концерт Яна Сибелиуса. С оркестром выступит известный американский скрипач Джошуа Белл. А 24 декабря под управлением Юрия Темирканова Заслуженный коллектив представит программу из сочинений Петра Чайковского, Рахманинова и Антонина Дворжака.

Два вечера на фестивале предоставлены Юрию Башмету и Камерному ансамблю "Солисты Москвы". 22 декабря они исполнят программу из сочинений классической и романтической эпох, а 23 декабря вместе с Русским музеем представят аудиовизуальный проект "Параллельные миры Русского искусства" с участием актрисы Анны Ковальчук и скрипача Сергея Догадина, победившего в этом году на Международном конкурсе имени Чайковского. Проект объединит сочинения Дмитрия Шостаковича, Свиридова, Моисея Вайнберга, Романа Леденева со стихами Анны Ахматовой, Александра Блока, Бориса Пастернака, Марины Цветаевой, Николая Заболоцкого, Беллы Ахмадулиной. При исполнении этих произведений будут показывать изображения картин Ивана Айвазовского, Константина Сомова, Виктора Васнецова, Павла Филонова и Александра Дейнеки из собрания Русского музея.

"Неакадемическая" линия фестивальной программы в этом году включает выступление американского вокального секстета Take 6 - самого титулованного ансамбля a capella, обладателя десяти премий Grammy. Гости исполнят композиции из альбома ICONIC (2018), в том числе песни The Beatles, Джастина Тимберлейка, Эрика Клэптона, Норы Джонс, Эла Джерро. С программами мировой классики выступят пианисты Элисо Вирсаладзе, Борис Березовский, скрипач Сергей Крылов и другие известные исполнители.