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Новый год и Рождество - 2020

Главную новогоднюю елку России доставят в Кремль

Ее выбрали по строгим "кремлевским стандартам": возраст дерева 90 лет, высота 25 метров, размах нижних ветвей шесть метров

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Главная новогодняя елка России, которую в пятницу спилили в Подмосковье, в воскресенье в торжественной обстановке будет доставлена в Кремль.

Как рассказала ТАСС пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова, "в середине дня 15 декабря специальный автопоезд с елкой начнет движение из Можайского округа Московской области в сторону Кремля, куда прибудет уже вечером". Несколько следующих дней уйдут на то, чтобы установить дерево на Соборной площади и нарядить его.

Елка предстанет во всей красе к 25 декабря. На эту дату назначен традиционный детский праздник Всероссийской елки, на который съезжаются несколько тысяч школьников со всей России. В этом году в Кремле пройдет юбилейная 20-я Всероссийская елка, отметила Крылова.

Живая ель для Соборной площади была выбрана по строгим "кремлевским стандартам". Возраст дерева 90 лет, высота 25 м, размах нижних ветвей шесть метров.

Теги
РоссияНовый год и Рождество - 2020
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