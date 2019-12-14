Премьер Франции заявил, что ответственность за срыв Рождества будет лежать на протестующих

ПАРИЖ, 15 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил в субботу, что в случае, если праздник Рождества будет испорчен из-за забастовок против пенсионной реформы, ответственность будут нести протестующие.

"Я вижу, что все беспокоятся из-за приближающегося Рождества, - отметил французский премьер на встрече с читателями газеты Le Parisien. - Рождество - очень важный праздник. Необходимо, чтобы каждый нес ответственность. Я не думаю, что французы смирятся с тем, что кто-нибудь испортит им праздник".

При этом Филипп подчеркнул, что "полон решимости" в отношении пенсионной реформы, не исключив проведения возможного референдума. "С юридической точки зрения это вполне возможно, - сказал он. - Однако депутаты были избраны, чтобы претворять в жизнь обещанное, <...> поэтому необходимо, чтобы этот вопрос был рассмотрен в парламенте". Филипп также заявил, что не думает о своей отставке. "Я верю в эту реформу, <...> вот почему я спокоен", - пояснил он.

Премьер указал, что в забастовке участвует "далеко не вся Франция". "Однако эта забастовка проходит довольно болезненно для многих жителей Франции, особенно для столичного региона Иль-де-Франс", - подчеркнул он.

Ранее газета Le Figaro писала, что генеральный директор Французских национальных железных дорог (SNCF) Жан Пьер Фаранду призвал сотрудников железной дороги "прервать забастовку на время рождественских праздников, чтобы дать возможность семьям воссоединиться в этот особенный праздник".

О забастовке

Массовые протесты против пенсионной реформы начались во Франции 5 декабря, ознаменовав начало всеобщей забастовки работников транспорта, врачей, учителей, адвокатов, пожарных и представителей многих других профессий. Очередная крупная забастовка запланирована на 17 декабря.

Французы выражают недовольство планами правительства провести реформу, в рамках которой будут упразднены льготы и надбавки для 42 категорий граждан, в том числе железнодорожников, энергетиков, юристов и даже работников Парижской оперы. 5 декабря профсоюзам удалось вывести на улицы 800 тыс. человек, согласно оценке МВД, что стало крупнейшей мобилизацией демонстрантов за этот год.