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Кризис на Украине

Facebook запустит на Украине программу против дезинформации

Информация, признанная ложной, будет визуально выделяться в ленте, а содержащие признаки манипуляций записи будут снабжать контекстной информацией
Описание
© EPA-EFE/LUONG THAI LINH

ТАСС, 15 декабря. Американская компания Facebook планирует запустить на Украине программу противодействия дезинформации в 2020 году. Об этом в пятницу заявила менеджер представительства компании на Украине по публичной политике Екатерина Крук, сообщает украинский портал "Детектор-медиа".

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"Мы сейчас готовимся к расширению глобальной программы противодействия дезинформации на Украине. У нас есть система, которая отработана в мире, - это программа под названием Тhird-party fact-cheker", - сказала Крук. Информация, признанная ложной, будет визуально выделяться в ленте. Кроме того, запись, содержащая признаки манипуляций, будет снабжаться контекстной информацией или ссылкой на развенчивающую ее статью.

По словам Крук, Facebook сотрудничает с локальными организациями, доверяя им проверку ложной информации. На данный момент компания имеет 46 таких партнеров по всему миру, однако партнеров на Украине у нее пока нет.

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УкраинаКризис на Украине
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