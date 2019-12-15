СМИ: выброшенную на побережье Бразилии нефть могло принести от берегов Африки

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 15 декабря. /ТАСС/. Нефть, сгустки которой с конца августа обнаруживают в территориальных водах и на побережье Бразилии, могло принести от южных берегов африканского континента. Такого мнения придерживаются ученые Национального института космических исследований (Inpe) южноамериканской республики, сообщила в субботу газета Folha de S.Paulo.

"Разлив произошел далеко от наших берегов. И сгустки принесло к нам подводными течениями. Ни на одном из спутниковых снимков за последние три месяца, которые мы ежедневно изучаем у себя в институте, не удалось распознать ни одного пятна", - цитирует издание слова и.о. директора учреждения Роналда Бусса ди Соузу. По мнению ученого, статистические модели, построенные с учетом информации о состоянии морских течений, ветров и волнений на море, указывают на то, что источник загрязнения может находиться в океане в районе юга Африки, уточняет газета.

Данная гипотеза противоречит ранее объявленной линии следствия, согласно которой источником загрязнения стал разлив нефти в открытом море примерно в 500-600 км от атлантического побережья. Кроме того, по результатам анализа собранной на пляжах нефти специалисты бразильской государственной нефтегазовой компании Petrobras и ученые Федерального университета штата Баия ранее пришли к выводу, что она имеет венесуэльское происхождение. Власти Боливарианской Республики категорически отрицают свою причастность к произошедшему, как и попавшая под подозрение правоохранителей Бразилии греческая компания Delta Tankers.

Согласно последним данным, выбросы нефти на побережье Бразилии затронули 942 пляжа в 129 населенных пунктах. Протяженность затронутой экологическим ЧП береговой линии превышает 3,5 тыс. км.