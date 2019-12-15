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Подготовка к 75-летию Победы

Абхазия поучаствует в расширении мемориала жертвам фашистской оккупации в Крыму

Власти Крыма и Абхазии во время визита делегации в Симферополь обсудили также возможность проведения совместных акций к 75-летию Победы
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Описание
Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове (в центре)
© Владимир Бондаренко/ТАСС
Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове (справа)
© Владимир Бондаренко/ТАСС
© Владимир Бондаренко/ТАСС
© Владимир Бондаренко/ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Сухум примет участие в расширении мемориального комплекса жертвам фашистской оккупации "Концлагерь "Красный" в Крыму по предложению руководства музея, сообщил журналистам в воскресенье министр иностранных дел Абхазии Даур Кове после посещения комплекса.

На полуострове в пятницу прошло второе заседание межправкомиссии Абхазии и Крыма, стороны обсудили развитие совместных торгово-экономических проектов и установление прямых контактов с субъектами туристической отрасли. Торгово-промышленные палаты Крыма и Абхазии подписали соглашение о создании делового совета для развития бизнеса. В воскресенье делегация Абхазии возложила цветы в мемориальном комплексе "Концлагерь "Красный", директор которого Сергей Жученко предложил представителям закавказской республики увековечить память выходцев из Абхазии, погибших в Крыму в годы Великой Отечественной войны, установив памятный знак.

"В Крыму было очень много выходцев из Абхазии, которые здесь воевали. Сегодня у нас тут есть организация, которая занимается увековечиванием памяти, у них были встречи с руководством Крыма, планируется ряд мероприятий по увековечиванию памяти. Сделанное сегодня предложение мы обязательно примем", - сказал Кове.

Власти Крыма и Абхазии во время визита делегации в Симферополь обсудили также возможность проведения совместных акций к 75-летию Победы, рассказала ТАСС министр культуры Абхазии Эльвира Арсалия. "Мы обговорили прямые контакты с музеями, у нас есть замечательный музей боевой славы, государственный музей, в экспозициях которых хранятся очень интересные материалы. Мы обязательно свяжем руководителя музейного комплекса "Концлагеря "Красный" и наших коллег, чтобы они сделали совместный проект памяти, который будет очень актуален и интересен в будущем году", - сказала абхазский министр.

О "Концлагере "Красный"

В 1942 году немецкие оккупационные власти создали под Симферополем концлагерь "Красный", в котором в том числе содержали участников героической обороны Севастополя, защитников Керчи. До освобождения Крыма в 1944 году здесь практически непрерывно шла ликвидация узников, были убиты более 15 тыс. человек.

Строительство комплекса на месте концлагеря началось в 2011 году. Средства на него в основном собирали сами жители полуострова. После воссоединения Крыма с Россией финансирование стали выделять и российские регионы. Основные объекты мемориала - братская могила, памятные знаки на местах "колодцев смерти", где были зверски убиты многие узники концлагеря, а также колокол, часовня и музей.

15 апреля 2016 года Абхазия и Крым подписали соглашение о торгово-экономическом и научно-техническом сотрудничестве. Первое заседание абхазо-крымской межправкомиссии прошло 15 ноября 2018 года в Сухуме, в принятом по его итогам документе значатся свыше 40 мероприятий по десяти направлениям: торгово-экономическое сотрудничество, сельское хозяйство, промышленность, туризм, область транспортного обеспечения, строительство и архитектура, образование и наука, область физической культуры и спорта, сфера культуры и культурного наследия, общественных связей и молодежной политики. Крымской частью межправкомиссии руководит вице-премьер региона - постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов.

Теги
АбхазияРоссияПодготовка к 75-летию Победы
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