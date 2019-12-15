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Экстренные службы проверяют сообщения о сильном запахе газа в трех округах Москвы

Жалобы на сильный запах газа в домах и квартирах поступили от жителей ЗАО, ЮАО и ТиНАО

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. В воскресенье жители Южного, Западного и Троицко-Новомосковского административных округов Москвы пожаловались в оперативные службы на сильный запах газа в квартирах. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В воскресенье от жителей ЗАО, ЮАО и ТиНАО поступило множество жалоб на сильный запах газа в домах и квартирах. В настоящее время идет проверка данной информации", - сказал собеседник агентства. Сведений о пострадавших в результате воздействия газа не поступало.

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