Экстренные службы проверяют сообщения о сильном запахе газа в трех округах Москвы

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. В воскресенье жители Южного, Западного и Троицко-Новомосковского административных округов Москвы пожаловались в оперативные службы на сильный запах газа в квартирах. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В воскресенье от жителей ЗАО, ЮАО и ТиНАО поступило множество жалоб на сильный запах газа в домах и квартирах. В настоящее время идет проверка данной информации", - сказал собеседник агентства. Сведений о пострадавших в результате воздействия газа не поступало.