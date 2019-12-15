Владельцы 70% магазинов в Башкирии убрали из продажи снюс после предупреждения властей

УФА, 15 декабря. /ТАСС/. Владельцы 70% продуктовых магазинов в Башкирии добровольно сняли с продажи снюс после того, как получили в пятницу предупреждение от властей региона. В выходные в Башкирии также прошли проверки торговых точек, написал в воскресенье на своей странице во "ВКонтакте" глава республики Радий Хабиров.

"Из торговых точек, где эта отрава продавалась в пятницу - к субботе около 70% магазинов добровольно убрали ее с прилавков. Итоги субботних и воскресных проверок объявлю завтра на селекторе. Предварительно могу сообщить, что, видимо, у владельцев магазинов тоже дети есть, поэтому они нас слышат и соглашаются, что пользоваться прорехами в законодательстве в этом случае недопустимо", - написал Хабиров.

Снюс - один из видов бездымного табака. Он изготавливается из измельченных табачных листьев, которые пакуют в пакетики и при использовании помещают между десной и губой. В России оптовая и розничная продажа снюса запрещена с 2015 года. Согласно законодательству, за нарушение запрета грозит штраф: для физических лиц - от 2 тыс. до 4 тыс. рублей, должностных лиц - от 7 тыс. до 12 тыс. рублей, для юридических - от 40 тыс. до 60 тыс. рублей. Один мешочек снюса в среднем содержит около 40 мг никотина. Такую же дозу человек может получить, выкурив одновременно две пачки сигарет.